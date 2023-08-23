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Ракета КНДР пролетела над Японией в сторону Тихого океана
КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. В японской префектуре Окинава объявлялась тревога, жителей призывали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.
Как сообщила береговая охрана Японии, спустя примерно 15 минут запуска оповещение об эвакуации отменили. Ракета миновала воздушное пространство Японии над Окинавой, пролетев в сторону Тихого океана, передает ТАСС.
Японская сторона сообщает, что попыток сбить ракету при помощи систем ПВО, приведенных в боевую готовность, не предпринималось.
По информации телеканала NHK, данных об ущербе в результате падения обломков после пуска ракеты КНДР в полицию Окинавы не поступало.
В японском управлении безопасности на море добавили, что пуск не повлиял на полеты самолетов и движение морского транспорта.
КНДР ранее уведомила Японию о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа.