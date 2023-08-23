  • Падение самолета Пригожина: что известно о катастрофе
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    Как Россия изменит БРИКС
    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин
    Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших
    Опубликовано первое фото поверхности Луны с индийского модуля «Викрам»
    Страны БРИКС приняли параметры расширения сообщества
    Путин: Участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    27 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    9 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    23 августа 2023, 22:53

    Ракета КНДР пролетела над Японией в сторону Тихого океана

    Tекст: Ольга Никитина

    КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. В японской префектуре Окинава объявлялась тревога, жителей призывали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.

    Как сообщила береговая охрана Японии, спустя примерно 15 минут запуска оповещение об эвакуации отменили. Ракета миновала воздушное пространство Японии над Окинавой, пролетев в сторону Тихого океана, передает ТАСС.

    Японская сторона сообщает, что попыток сбить ракету при помощи систем ПВО, приведенных в боевую готовность, не предпринималось.

    По информации телеканала NHK, данных об ущербе в результате падения обломков после пуска ракеты КНДР в полицию Окинавы не поступало.

    В японском управлении безопасности на море добавили, что пуск не повлиял на полеты самолетов и движение морского транспорта.

    КНДР ранее уведомила Японию о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа.

    23 августа 2023, 09:07
    Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы

    Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы для спасения рейтинга

    Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы
    @ Michal Dyjuk/AP/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Руководство Польши, пытаясь спасти собственный рейтинг, разыгрывает карту внешней угрозы перед предстоящими парламентскими выборами, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин напомнил, что в октябре в Польше пройдут парламентские выборы, но проамериканские настроения и политика в отношении Киева президента Анджея Дуды негативно сказалась на рейтингах партии власти «Право и справедливость» – за нее готовы проголосовать всего 33% поляков.

    По словам спикера Госдумы, для спасения своего рейтинга Варшава заявила о наличии якобы внешней угрозы со стороны Белоруссии. «В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?» – пишет Володин в Telegram.

    Спикер Госдумы также пришел к выводу, что «сумасшедшие у власти – самая большая проблема сегодняшней Польши».

    Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

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    23 августа 2023, 20:11
    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин

    Росавиация: Среди пассажиров разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин

    Среди пассажиров разбившегося под Тверью самолета значился Евгений Пригожин
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

    Росавиация сообщила, что в списках пассажиров потерпевшего крушение частного самолета в районе деревни Круженкино в Тверской области значился Евгений Пригожин, начато расследование причин катастрофы, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек, семь пассажиров и три члена экипажа, погибли.

    Коментарии (114)
    23 августа 2023, 08:45
    Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов

    РИА «Новости»: Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов

    Врио главкома ВКС России вместо Суровикина назначен генерал-полковник Афзалов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Обязанности главкома ВКС России вместо Сергея Суровикина временно будет исполнять начальник Главного штаба Воздушно-космических сил генерал Виктор Афзалов, сообщил источник.

    Источник РИА «Новости» подтвердил, что Суровикин освобожден от должности, обязанности главкома ВКС временно исполняет Афзалов.

    Ранее источники РБК сообщали, что Суровикин освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, но сейчас он находится в отпуске.

    Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне СВО.

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    23 августа 2023, 04:08
    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву

    Минобороны: Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА

    Минобороны сообщило детали ночной атаки украинских дронов на Москву
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что два БПЛА, которые атаковали российскую столицу, были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

    Третий беспилотник, как сообщает МО РФ, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

    В результате попытки украинской стороны атаковать российскую столицу никто не пострадал, добавляет Минобороны.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник попал в строящееся здание в районе Москва-Сити в российской столице. В экстренных службах сообщали, что здание получило незначительные повреждения.

    Между тем в экстренных службах сообщили ТАСС, что аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые ранее в среду приостанавливали прием самолетов на взлет и посадку, возобновили свою работу.

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    23 августа 2023, 16:57
    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью

    Балицкий анонсировал «много интересного» на фронтах СВО осенью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий после разговора о спецоперации с президентом России Владимиром Путиным анонсировал «много интересного» на фронтах СВО, об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

    По его словам, Путин в ходе беседы подтвердил, что «мы еще ничего не начинали» и «осенью будет очень много интересного», передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

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    22 августа 2023, 23:52
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара, сообщают американские СМИ.

    По сведениям The New York Times, американцы советовали киевскому режиму сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю. Издание называет эту цель «главным приоритетом» Киева. Также, по мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники», передает РИА «Новости» сообщение издания.

    На протяжении трех месяцев украинская сторона, как пишет газета, игнорировала эти рекомендации, однако в последнее время отношение начало меняться. В публикации говорится, что 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, которые убеждали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. По словам двух источников издания, Залужный согласился.

    В статье говорится, что Украина, по сведениям американской стороны, начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг.

    Теперь у украинцев, продолжает NYT, есть месяц – полтора до начала сезона дождей, который затормозит возможное наступление и «не даст возможность в достаточной степени развить успех, если он будет достигнут».

    При этом фактором более важным, чем погода, американское издание считает риск того, что основные ударные силы Украины «могут выдохнуться к середине или концу сентября». Газета пишет, что около месяца назад на Украине провели ротацию, в результате которой войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, не сумевшие прорвать российскую оборону.

    Некоторые в США, по информации New York Times, полагают, будто контрнаступление ВСУ способно к зиме «преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск». При этом часть экспертов, мнение которых привела газета, сомневаются в достижимости такой цели.

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

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    23 августа 2023, 15:50
    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну

    Индия первая в мире провела успешную посадку космического аппарата на Южном полюсе Луны

    Индия провела успешную посадку космического аппарата на Луну
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Индийская автоматическая станция «Чандраян-3» совершила успешную посадку модуля «Викрам» на Южном полюсе естественного спутника Земли, трансляцию прилунения вела Индийская организация космических исследований.

    Аппарат вышел на орбиту Луны 5 августа, спускаемый модуль «Викрам» отделился от него 17 августа и провел две операции по снижению своей орбиты, передает РИА «Новости».

    Сама станция проведет несколько маневров по сближению с Луной, пока ее орбита не сократится до 100 км.

    Полезная нагрузка лунохода этой миссии позволит получить информацию об элементном составе поверхности спутника. У него есть рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением.

    У «Викрама» имеются модули для измерения тепловых свойств поверхности Луны в полярной области. Другое оборудование позволит измерить плазму вокруг места посадки в течение одного лунного дня и сейсмическую активность небесного тела.

    Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку на Луну.

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    23 августа 2023, 11:45
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    Forbes: Недавно введенная в бой 82-я украинская бригада уже начала терять технику
    @ REUTERS/Serhii Nuzhnenko

    Tекст: Алина Власенко

    Украинская 82-я бригада, недавно переброшенная Киевом на линию фронта для контрнаступления, уже начала терять технику, пишет журнал Forbes.

    Мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику, пишет Forbes.

    К настоящему времени бригада уже «списала» по меньшей мере две из 20 машин M1132 – инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.

    Издание предполагает, что машины были повреждены из-за мин, которые пытались обезвредить их экипажи.

    Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что сообщения СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины привели к авиаударам по ее подразделениям.

    После этого Киев закрыл иностранным СМИ доступ на линию фронта.

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    23 августа 2023, 21:10
    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения частного самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил представитель экстренных служб.

    Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета около деревни Круженкино продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (53)
    23 августа 2023, 12:26
    В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
    В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к РФ являются неприемлемыми, так как противоречат принципам территориальной целостности Грузии, заявил зампредседателя правящей фракции «Грузинская мечта» парламента Грузии Рати Ионатамишвили.

    Он подчеркнул, что любое заявление, противоречащее территориальной целостности Грузии, является категорически неприемлемым, передает ТАСС.

    Ионатамишвили добавил, что Грузия «мирным путем вернем наших людей и территории».

    Кроме того, заявления Медведева также назвал нелегитимными глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

    Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, после этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Москва внесла свой вклад в урегулирование конфликта.

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    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

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    23 августа 2023, 12:40
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    Гагин: Продвижение ВС России на Купянском направлении набрало хороший темп
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении «хорошими темпами», заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин.

    Купянское направление остается «острым участком», и российские силы движутся там «с хорошим темпом», заявил Гагин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    По его словам, российские военные удерживают Клещеевку на Артемовском направлении, там ведутся серьезные бои.

    Украинская сторона собрала большие силы в районе Урожайного в ДНР, но ВСУ несут потери, подчеркнул Гагин.

    ВСУ не преуспели в закреплении в населенных пунктах, поскольку там много разрушенных построек, в них сложно долго находиться и организовывать тыловое обеспечение.

    Также в среду Гагин заявлял, что украинские военные пытаются прорваться под Угледаром.

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    23 августа 2023, 10:05
    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото в Дании

    Зеленский нарушил украинский закон, сделав фото на фоне гобелена с Лениным в Дании

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский нарушил закон об осуждении коммунистического режима и запрете пропаганды его символики, опубликовав фото на фоне гобелена с изображением Владимира Ленина во время поездки в Данию.

    Экс-премьер-министр Украины (в 2010-2014 годах) Николай Азаров в своем Telegram-канале заметил эту нестыковку и задался вопросом, как теперь накажут Зеленского.

    «На Украине даже за хранение портретов Ленина давали тюремные сроки!» – отметил Азаров.

    Напомним, 20 августа на сайте Зеленского был опубликован фотоотчет о его визите в Данию. В частности, там есть кадры из королевского дворца, на которых виден гобелен, посвященный событиям XX века. Среди размещенных на нем портретов деятелей столетия есть изображение Ленина.

    Также внешний вид Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X.

    Коментарии (24)
    23 августа 2023, 13:37
    Бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств

    Экс-судью ростовского арбитража Мартынову по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств

    Бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор бывшей судье ростовского Арбитражного суда Светлане Мартыновой по делу о мошенничестве и пособничестве при фальсификации доказательств по уголовному делу, ранее она была осуждена по делу о землях матери главы ОПГ Сергея Цапка.

    Мартыновой назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии общего режима, также ей ограничена свобода на год и шесть месяцев, заявил глава пресс-службы судов Волгоградской области Александр Тюменцев ТАСС.

    Экс-судья лишена на три года права заниматься деятельностью по управленческим функциям в коммерческих структурах. Удовлетворен иск на 92 млн рублей в пользу потерпевшей Надежды Цапок.

    Мартынова, по версии следствия, после работы судьей Арбитражного суда Ростовской области начала частную юридическую практику. В это время ее отец и брат создали ЗАО «Маяк», компания получила права на бывшие сельскохозяйственные земли матери лидера ОПГ Надежды Цапок.

    Суд установил, что в 2014 году Мартынова и ее подельники создали схему хищения средств с арестованного банковского счета Цапок.

    В 2018 году Мартынову признали виновной в мошенничестве, было доказано, что с 2011 по 2012 год она получила от двух бизнесменов свыше 40 млн рублей за помощь в покупке сельскохозяйственных земель в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок.

    Землю оформляли на третьих лиц – родственников и знакомых. Тогда ее приговорили к семи годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей.

    Сама Мартынова, по данным источников, писала явку с повинной о посредничестве в передаче взятки судьям за нужное решение по делу о землях матери главаря Кущевской банды Надежды Цапок.

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    23 августа 2023, 13:27
    Путин заявил о готовности Москвы работать над расширением круга участников БРИКС

    Путин заявил о готовности России способствовать расширению круга участников БРИКС

    Tекст: Алина Власенко

    Россия в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена способствовать выполнению всех решений нынешнего саммита, в том числе касающихся расширения объединения, заявил президент России Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

    Кроме того, Путин заявил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма, передает ТАСС.

    «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что БРИКС запустил процесс расширения, чтобы стать одной из опор справедливого полицентричного миропорядка.

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      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

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