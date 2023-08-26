Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.19 комментариев
Небензя раскритиковал созванное США заседание СБ ООН
Небензя подверг критике решение США созвать заседание СБ ООН по Северной Корее
США, пользуясь председательством в СБ ООН, сами запросили заседание по ракетным испытаниям КНДР и сами же его немедленно назначили, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя, выступая на заседании, назвал его «иллюстрацией беспардонного подхода» США, которые председательствуют в СБ, к использованию своего места в Совбезе ради «узкокорыстной, политизированной повестки». США запросили вместе с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой «открытый брифинг по КНДР», но не стали устраивать «даже видимость консультаций среди членов» СБ относительно необходимости и формата дискуссии.
«Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют», – приводит его слова ТАСС.
Он обвинил США в «циничной и лицемерной попытке» усилить давление на КНДР и отвлечь внимание от «безрассудных и эскалационных действий» Вашингтона и его союзников в регионе. Именно США с их союзниками «являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», сказал Небензя.
Небензя считает, что «политика жестких рестрикций давно себя исчерпала», зато «сохраняет актуальность российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции», который гораздо лучше, чем «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления».
Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в соответствующих странах ядерного оружия, сказал Небензя. По его мнению, «попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений» оказывают очень негативное влияние на ситуацию.
Напомним, КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя.