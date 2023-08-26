Небензя раскритиковал созванное США заседание СБ ООН

Небензя подверг критике решение США созвать заседание СБ ООН по Северной Корее

Tекст: Антон Антонов

Небензя, выступая на заседании, назвал его «иллюстрацией беспардонного подхода» США, которые председательствуют в СБ, к использованию своего места в Совбезе ради «узкокорыстной, политизированной повестки». США запросили вместе с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой «открытый брифинг по КНДР», но не стали устраивать «даже видимость консультаций среди членов» СБ относительно необходимости и формата дискуссии.

«Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют», – приводит его слова ТАСС.

Он обвинил США в «циничной и лицемерной попытке» усилить давление на КНДР и отвлечь внимание от «безрассудных и эскалационных действий» Вашингтона и его союзников в регионе. Именно США с их союзниками «являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», сказал Небензя.

Небензя считает, что «политика жестких рестрикций давно себя исчерпала», зато «сохраняет актуальность российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции», который гораздо лучше, чем «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления».

Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в соответствующих странах ядерного оружия, сказал Небензя. По его мнению, «попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений» оказывают очень негативное влияние на ситуацию.

Напомним, КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя.