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    Столкнувшись с санкциями «свободного мира», лучше бы следовать правилу «Не верь, не бойся, не проси». Разоружение перед партией, конечно, есть необходимое условие для смягчения или даже снятия санкций, но достаточным оно является не всегда.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нельзя загонять бедняков в долговую яму

    Конечно, не все клиенты микрофинансовых организаций – алкоголики. Но все они люди как минимум бедные и социально неблагополучные, которым предлагается соблазнительный путь к тому, чтобы из просто бедняков превратиться в бедняков, обремененных долгами.

    15 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    19 комментариев
    30 августа 2023, 19:50

    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество

    США решили ввести новые санкции против России и КНДР за военное сотрудничество
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество, сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Он указал, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Москва и Пхеньян продвинулись в переговорах по поставкам вооружений, они постоянно обсуждают возможные сделки в оборонной сфере, передает ТАСС.

    По словам Кирби, Россия хочет получить от КНДР «сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу».

    Ранее президент США Джо Байден в день независимости Украины объявил о введении новых ограничений в отношении Москвы.

    29 августа 2023, 01:51
    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов

    Госдеп в связи с намерением ФСБ допросить американских дипломатов призвал соблюдать Венскую конвенцию

    США призвали Россию не посягать на достоинство американских дипломатов
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госдеп прокомментировал намерение ФСБ допросить американских дипломатов Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по делу россиянина Роберта Шонова, который признал вину в сборе данных о спецоперации по заданию Вашингтона.

    В Госдепе заявили, что Россия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях должна «с уважением относиться к дипломатам». Подчеркивается, что не должно быть «посягательства на личность, свободу или достоинство» дипломатов. США ожидает, что российская сторона будет выполнять данные обязательства.

    При этом обвинения в адрес Шонова в Госдепе сочли «беспочвенными». По версии США, Шонов «работал в компании, с которой был заключен контракт на оказание услуг посольству США в Москве в строгом соответствии с российским законодательством», передает РИА «Новости».

    Напомним, Шонов признался, что по просьбе американских дипломатов занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. По данным ФСБ, Шонов собирал данные по просьбе Силлина и Бернстайна .


    Коментарии (18)
    27 августа 2023, 23:43
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    30 августа 2023, 09:09
    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников

    Экс-советник Трампа Болтон заявил, что Путин может оставить Украину без союзников

    В США допустили, что Украину заставят вступить в переговоры и оставят без союзников
    @ Xu Jinquan/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников, выразил мнение экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

    По его словам, Путин может предложить прекращение огня без предупреждения и настоять на немедленных переговорах, передает RT со ссылкой на портал 19FortyFive.

    Также Болтон отметил, что политические лидеры в Берлине, Париже и Вашингтоне будут испытывать «огромное искушение» согласиться на предложения Москвы, что в свою очередь поставит Киев в невыгодное положение.

    Тем не менее накануне газета Wall Street Journal написала, что представители Запада смогут согласовать гарантии безопасности для Украины не раньше, чем в 2024 году.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Вашингтон представит Украине гарантии по «израильской модели».

    Американский президент Джо Байден заявлял, что США «были бы готовы» предоставить Украине гарантии безопасности «по типу Израиля». На что политолог Федор Лукьянов подчеркнул, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации».

    Коментарии (15)
    29 августа 2023, 00:25
    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США Рамасвами в случае победы собрался посетить Москву и признать контроль России над новыми регионами

    Кандидат в президенты США обещал «принять» контроль России над новыми регионами
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами пообещал в случае победы на выборах закрыть Украине путь в НАТО и признать «контроль» России «над занятыми территориями».

    Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах «примет российский контроль над занятыми территориями». Кроме того, он обещал «заблокировать кандидатуру Украины в НАТО». В ответ, по его задумке, Россия должна будет выйти «из военного альянса с Китаем». Рамасвами намерен «положить конец санкциям и вернуть Россию обратно на мировой рынок», передает РИА «Новости» со ссылкой на American Conservative.

    Как заявил Рамасвами, в «хорошей сделке» каждая из сторон должна «получить какую-то выгоду». Он считает, что чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более очевиднее «единственный победитель» – по мнению Рамасвами, это Китай.

    Рамасвами сказал, что отправится в Москву в 2025 году. «Я принесу мир на Украину на единственных условиях, которые должны нас заботить – условиях, которые ставят американские интересы на первое место», – заявил он, добавив, что из-за «глупой» политики США и допущенных Вашингтоном ошибок Россия и Китай вместе «работают в том направлении, которое представляет угрозу» для американской стороны.

    Напомним, только один из восьми участников предвыборных дебатов Республиканской партии США выступил против расширения поддержки Украины – это предприниматель Вивек Рамасвами.

    Коментарии (19)
    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

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    29 августа 2023, 22:15
    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Российские военные сообщили о нарушении Западом договоренностей в Сирии
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции продолжают выполнять несогласованные с российской стороной полеты в Сирии, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

    За сутки коалиция допустила семь случаев подобного нарушения протоколов деконфликтации. Кроме того, западные истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также БПЛА MQ-1C совершили 16 нарушений в районе зоны Эт-Танф, передает РИА «Новости».

    Напомним, возглавляемая США международная коалиция регулярно создает опасные ситуации в сирийском небе.

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    28 августа 2023, 14:30
    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза

    Американист Дудаков: Возвращение Трампа в Белый дом – это ночной кошмар для Евросоюза

    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза
    @ shealah_craighead/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, он попробует пересмотреть торговые отношения с ЕС и, вероятно, прекратит колоссальные финансовые вливания в Украину. Это существенно усложнит жизнь Брюсселю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее The Wall Street Journal сообщила о переживаниях союзников США из-за возможного переизбрания Трампа.

    «Возвращение Дональда Трампа в Белый дом – ночной кошмар для всех трансатлантических бюрократов. Никто из них не желает слепо надеяться на удачу, поэтому и обращаются за помощью к СМИ. Цель подобных публикаций заключается в создании «страшной картинки» для обывателя. Американцам нужно внушить, что экс-глава США способен разрушить все достижения западного мира», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Больше всего лидеры государств – союзников Вашингтона опасаются, что Трамп предпочтет выйти из конфликта на Украине. Тогда ЕС придется самостоятельно разгребать все последствия столь масштабного противостояния. Разумеется, бремя финансовой ответственности за будущее «израненного войной союзника» полностью падет на Брюссель», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, экс-глава США, скорее всего, захочет нарастить масштабы экономического противостояния с КНР. Сделав это, он приступит к следующему игроку на международной арене, взаимодействие с которым выглядит несправедливым. Им станет Евросоюз. Торговая война Штатов с ЕС принесет организации колоссальные убытки», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что в статье The Wall Street Journal выражается обеспокоенность тем, что США при Трампе могут выйти из НАТО. На мой взгляд, подобные опасения совершенно беспочвенны. Альянс – основа глобального лидерства Америки, и покинуть организацию экс-главе Белого дома никто не позволит», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно об опасениях союзников Вашингтона из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что сама вероятность победы экс-главы Штатов заставляет мировых лидеров «нервничать». В настоящий момент многие политики государств – партнеров Америки уже обдумывают план действий в случае поражения Демократической партии, подчеркивает издание.

    «Союзники от Парижа до Токио считают Трампа беспорядочным президентом, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей в рамках противодействия российскому и китайскому экспансионизму», – говорится в статье. В то же время уточняется, что Пекин и Москва видят потенциальную выгоду от возвращения экс-главы государства.

    Противники США рассматривают Дональда Трампа как лидера, который будет готов заключить соглашения, чтобы «ослабить напряженность в таких горячих точках, как Украина и Тайвань». Издание приводит мнение опрошенных специалистов-международников. Согласно их опасениям, миллиардер может «спровоцировать глобальную торговую войну».

    В частности, газета подчеркивает, что кандидат в президенты уже пригрозил «ввести новые тарифы на все товары, импортируемые в США». По мнению WSJ, это ударит как по «врагам» Вашингтона, так и по его «друзьям». Подобная политика может привести к «разногласиям в трансатлантических отношениях», считает издание.

    Кроме того, в статье указывается, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «выход США из НАТО» практически «неизбежным шагом», если экс-глава Белого дома вернется на свою должность. В связи с этим некоторые правительства стремятся «зафиксировать» военную помощь Украине на случай сокращения поддержки ВСУ по инициативе миллиардера.

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    30 августа 2023, 14:47
    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду

    Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС «Фукусима», сбрасываемую в океан

    Захарова предложила политикам США выпить сбрасываемую с АЭС «Фукусима» воду
    @ Eugene Hoshiko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Политики США могут продемонстрировать солидарность с Токио, выпив воду с АЭС «Фукусима-1», которую сбрасывают в океан, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам российского дипломата, поддержавшие Японию в данном вопросе политики могут продемонстрировать солидарность и выпить эту воду, если уверены в ее безопасности, передает ТАСС.

    Захарова указала на заявления представителей Японии, которые считают, что вода настолько безопасна, что ее можно пить.

    По словам Захаровой, «такие курьезы получаются», когда «речь идет о неприкрытой политизации, чем США регулярно занимаются».

    Ранее в Японии приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».

    Коментарии (10)
    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    28 августа 2023, 20:48
    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма

    Российские истребители пресекли разведку беспилотников США в районе Крымского полуострова

    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма
    @ US Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Два российских истребителя поднялись в воздух, чтобы пресечь разведку двух БПЛА США в районе Крымского полуострова, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что речь идет о беспилотника MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США. После того, как в воздух были подняты российские истребители, БПЛА изменили направление полета и покинули районы разведки, передает ТАСС.

    В воскресенье российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе.


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    28 августа 2023, 05:55
    В КНДР предупредили о последствиях поставок F-16 Украине

    В КНДР считают, что поставки F-16 Украине ввергнут всю Европу в пропасть ядерной войны

    В КНДР предупредили о последствиях поставок F-16 Украине
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Поставки Украине американских истребителей F-16 ввергнут всю Европу в пропасть ядерной войны, заявил представитель Института КНДР по изучению международных вопросов.

    В комментарии северокорейского эксперта, текст которого опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), говорится, что США являются зачинщиком конфликта. Именно они принуждают своих сателлитов поставлять Украине «различные убийственные вооружения», что блокирует мирное решение конфликта и «ввергает всю Европу в пропасть ужасной ядерной войны», передает ТАСС содержание публикации.

    Эксперт особо отмечает способность некоторых модификаций F-16 нести ядерное оружие и указывает, что «антироссийские фанатики», которых «ошеломили непрерывные поражения шайки [президента Украины Владимира] Зеленского», идут «на крайнюю меру».

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала руководство стран НАТО перестать накачивать неонацистский режим Владимира Зеленского оружием, прислушаться к голосу своей общественности и заняться делами «у себя дома».

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    28 августа 2023, 09:09
    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке, россиянину Роберту Шонову предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации на Украине для Вашингтона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным ФСБ, Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации, а также о проблемах в стране и их влиянии на население в преддверии выборов президента в 2024 году.

    Спецслужбами Шонову предъявлено обвинение в сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Эта статья была введена летом 2022 года и предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей, передает ТАСС.

    В ФСБ добавили, что также планируют допросить американских дипломатов Силлина и Бернстайна.

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    29 августа 2023, 09:09
    Медведев спрогнозировал апокалипсис для коллективного Запада

    Зампред Совбеза Медведев дал прогнозы апокалипсиса для коллективного Запада

    Tекст: Александра Юдина

    На Западе фактически признали прямое участие в военном конфликте с Россией, однако стран-сторонниц Запада ожидают печальные предсказания Апокалипсиса, выразил мнение заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинские преступники объявили, что им согласовали любые удары по всему российскому, «например в Крыму», что становится прямым юридически значимым «доказательством соучастия Запада в войне против России на стороне гос-ва Степана Бандеры».

    «Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО», – отметил Медведев.

    На фоне этих заявлений зампред добавил, что печальные предсказания Апокалипсиса становятся ближе, и привел их примеры.

    «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откровение. 9:6),

    «Нас помнят, пока мы мешаем другим» (В. И. Ленин),

    «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». (Н. С. Хрущев).

    Ранее Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США. До этого зампред предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

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    29 августа 2023, 21:12
    США решили передать Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО

    США включили в очередной пакет военной помощи Украине боеприпасы для HIMARS и систем ПВО на 250 млн долларов

    Tекст: Антон Никитин

    Администрация Соединенных Штатов включила снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы в очередной пакет военной помощи Украине, говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    По словам Блинкена, в очередной пакет военной помощи Украине вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства санитарного транспорта на общую сумму 250 млн долларов, передает ТАСС.

    В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ожидает выделения Киеву новых пакетов военной помощи.

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    28 августа 2023, 09:36
    Экс-сотрудник генконсульства США признал вину в сборе данных о спецоперации

    Бывший сотрудник генконсульства США Шонов признал вину в сборе данных о спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший сотрудник генерального консульства США во Владивостоке Роберт Шонов признал вину в сборе данных о ходе спецоперации по заданию Вашинтона, сообщает ФСБ.

    По словам Шонова, по просьбе американских дипломатов он занимался сбором сведений «негативного толка» о спецоперации, мобилизации и будущих выборах президента. Кроме того, экс-сотрудник генконсульства сообщал о случаях протестных настроений среди населения, передает ТАСС.

    Также Шонову было поручено искать лояльных к США журналистов, бизнесменов и политиков, которые также были бы готов заняться сбором информации для Вашингтона.

    Ранее сообщалось, что бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке, гражданину России Роберту Шонову предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации для Вашингтона.

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    Украинский конфликт создал в Германию новую политическую силу

    Новые рейтинги немецких политиков преподнесли два сюрприза. Во-первых, первые лица правящей коалиции оказались в хвосте рейтинга, а в числе его лидеров значатся сразу два политика, невраждебных Москве. Среди них – известная в России Сара Вагенкнехт. Как можно объяснить новые симпатии немцев и станет ли подобный тренд долгосрочным? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Габон тоже послал Францию

      В Африке еще один военный переворот и опять в зоне французского влияния: очередной поставщик урана шлет Париж куда подальше. На сей раз речь о Габоне – богатой нефтью стране, которой полвека правила династия Бонго. Прежде французы не раз проводили в Габоне военные операции. Решатся ли на этот раз?

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

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