Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

  • Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    6 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    13:49В Кремле подтвердили намерения Путина и Эрдогана провести встречу

    Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган подтвердили намерение встретиться в скором времени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:41Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:38Путин подписал указ о страховании добровольцев СВО

    Президент Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований.

    13:36Американист: США могут потерять влияние во всей Африке из-за Нигера

    Ситуация в Нигере может повториться в ряде других стран Африки, что подставит под угрозу влияние США в регионе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее в США заявили, что будут добиваться возвращения власти законному правительству Нигера.

    13:34В Совфеде раскритиковали слова Борреля о «зерновой зависимости» стран от России

    Когда у человека не хватает денег на еду, ему надо помочь, а не продавать пищу втридорога. Россия, в отличие от Запада, не пытается нажиться на зерне. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия предлагает странам дешевое зерно, якобы чтобы сделать их «зависимыми».

    13:33Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

    Повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:30Хинштейн заявил о задержании главы самарского Минздрава и его зама

    В Самарской области задержаны глава регионального Минздрава Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

    13:27Песков: Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий

    Наряду с развитием технологий новые фейки будут становиться все изощреннее, выразил мнение пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    13:25Экс-главу астраханского ГУ МЧС приговорили за злоупотребления

    Суд Астрахани признал виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями экс-главу ГУ МЧС по Астраханской области, приговорив к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

    13:18Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах

    Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.

    13:08Путин заявил о сохранении финансирования ЖКХ при возросших расходах на ОПК

    Размер финансирования модернизации ЖКХ и инфраструктурных проектов в России остался прежним, хотя расходы на оборонку возросли, заявил президент Владимир Путин на совещании с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    13:05Американская актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в конфликте на Украине

    Обладательница премии «Оскар», голливудская актриса Сьюзан Сарандон названа НАТО виновной в начавшемся на Украине конфликте.

    13:03При нападении с ножом в пригороде Сеула пострадали десять человек

    Более десяти человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в южнокорейском городе Соннам близ Сеула, сообщило агентство Ренхап.

    12:59У российской семьи в Барселоне украли багаж на 8,5 млн евро

    У семьи из России похитили в барселонском международном аэропорту багаж с украшениями и деньгами, подозреваемых удалось найти и задержать.

    12:55Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    3 августа 2023, 13:33

    Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Повышение квалификации и применение современных средств производства поможет справиться с имеющимися задачами силами собственных специалистов, заявил президент Владимир Путин на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности.

    Повышение производительности труда – один из способов справиться с дефицитом кадров, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Вопрос (не только) в повышении квалификации (кадров), но и в использовании современных средств производства, я имею в виду искусственный интеллект, современное отечественное программное обеспечение и т. д.» – указал президент.

    «Нам даже не надо будет набирать из числа приезжающих людей, которые хотят у нас работать, из соседних стран, потому что будем справляться своими специалистами», – подчеркнул он.

    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

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    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

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    2 августа 2023, 14:38
    Путин вручил госнаграды артисту Винокуру и космонавту Шкаплерову

    Путин в Кремле вручил госнаграды народному артисту РСФСР Винокуру, космонавту Шкаплерову и другим выдающимся россиянам

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, среди которых народный артист РСФСР Владимир Винокур и замначальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина» Антон Шкаплеров.

    Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед отечеством» I степени. Этой же наградой II степени был удостоен руководитель фракции социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов. Орденом Гагарина российский лидер наградил заместителя начальника управления ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина» Антона Шкаплерова, передает ТАСС.

    Орденом Почета была награждена президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни.

    Кроме того, Путин вручил ордена Пирогова, ордена Дружбы, ордена Почета, ордена за заслуги в культуре и искусстве, а также почетные звания заслуженного деятеля искусств России, заслуженного деятеля науки России и заслуженного строителя России.

    Напомним, 6 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении артиста Владимира Винокура орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

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    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 17:43
    Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Путин вручил в Кремле госнаграды командиру добровольческого казачьего батальона «Сибирь» Ликонцеву и его заместителям

    Tекст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    Церемония награждения военных, проявивших себя в ходе специальной военной операции (СВО), прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

    В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву. Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина.

    «Это большая честь для всего российского казачества и высокая награда всем казакам, которые встали на защиту Отечества, а также братьям-казакам, которые не вернулись из боя», – сказал командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» на церемонии.

    Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации, сообщает портал «Российское казачество».

    Комбат рассказал, что на фронте получил три контузии, один осколок продырявил каску, другой – ухо. При этом казак отказался от прохождения военно-врачебной комиссии и уже вернулся на фронт, к своим, а разбираться со своим состоянием планирует потом, как служба закончится. Ликонцев считает, что полученная им награда – это награда всех казаков, так как он был не один. Он рассказал, что в добровольцы сейчас идет много сибиряков, и пожелал им оставаться казаками и всегда иметь цель, ради которой идешь в бой и вернешься домой.

    «Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», – сказал комбат.

    За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на самых горячих направлениях СВО, к государственным наградам представлен 1621 казак, 576 казаков уже получили награды.

    Напомним, 12 июля глава государства присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. В том же месяце казачий батальон «Терек» отпраздновал годовщину создания подразделения на передовой СВО под Соледаром.

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    2 августа 2023, 14:46
    Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев СВО за службу

    Путин поблагодарил удостоенных госнаград героев спецоперации за преданную службу России

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля поблагодарил участников спецоперации за проявленный героизм.

    Путин в среду начал церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции.

    «Уважаемые друзья, благодарю за преданную службу России, вы пришли на передовую с единой целью – быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», – сказал президент.

    Он подчеркнул, что государственные награды вручаются большой группе участников специальной военной операции. Так, звание Героя России посмертно было присвоено гвардии капитану Роману Воробьеву и полковнику Денису Иванову. Их награды Путин передал вдовам военнослужащих, передает ТАСС.

    Также российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву, подполковнику Иреку Магасумову, капитану Жумагельды Нурахметову. Звезды Героев из рук президента также получили младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков. Путин наградил орденом Мужества старшего лейтенанта Инала Гериева, заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина, а также майора Сергея Кулагина, полковника Дмитрия Макарова, капитана Эльдара Сайфутдинова, прокурора ЛНР Глеба Михайлова, старшину Валерия Хертухева. Ту же награду получил старший лейтенант Шахин Рафик оглы Шарифзада.

    Одновременно Путин наградил орденом Мужества и военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. В январе во время выполнения редакционного задания она попала под обстрел в Соледаре в ДНР, получив серьезное ранение. Корреспондента эвакуировали в госпиталь в Первомайске, где она была прооперирована. После этого военкора доставили в Москву.

    Президент также отметил медалью «За отвагу» рядового Дмитрия Фирсина и прапорщика Дениса Хайло, медалью «За храбрость» II степени подполковника полиции Тимура Мирзоходжаева и полковника полиции Виктора Прядкина.

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    2 августа 2023, 15:34
    Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших бойцов СВО как к своим

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Все российские чиновники должны относиться к семьям погибших участников СВО как к своим и делать это по зову сердца, к этому призвал президент России Владимир Путин в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

    К высшим госнаградам представлены военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, а также выдающиеся россияне за заслуги в области образования и науки, медицины и здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, промышленности, передает РИА «Новости».

    Глава государства обратился «к семьям тех наших товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами». Он также обратился к коллегам по всей стране с тем, чтобы чиновники относились к семьям погибших участников спецоперации как к своим.

    «Это наши семьи и их дети – наши дети. И относиться нужно именно так. И вот таким образом, не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца», – подчеркнул Путин.

    Военным на церемонии он пожелал здоровья и чтобы они так же служили Отечеству и Родине, как до сих пор.

    Во вторник президент вручил государственные награды народному артисту РСФСР Владимиру Винокуру и космонавту Антону Шкаплерову.

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    2 августа 2023, 18:43
    Директор Российской библиотеки искусств поблагодарила Путина за ремонт здания

    Директор Российской библиотеки искусств Колганова поблагодарила Путина за реставрацию здания библиотеки

    Tекст: Антон Никитин

    Директор Российской государственной библиотеки искусств Ида Колганова поблагодарила президента России Владимира Путина за награждение орденом «За заслуги в культуре и искусстве» и за решение о ремонте и реставрации исторического здания библиотеки.

    На торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля Колганова отметила, что считает награду высокой оценкой той замечательной библиотеки, которую имеет честь возглавлять.

    Она подчеркнула, что Российская государственная библиотека искусств отличается совершенно особыми заслугами, потому что в этой библиотеке создавались выдающиеся произведения отечественного искусства. По ее словам, здесь работали и работают замечательные люди, которые приносят славу российскому искусству, удивительный профессиональный, высокообразованный коллектив специалистов.

    «Мы хотели поблагодарить за то, что сегодня наконец-то, впервые за два с четвертью века, наша библиотека, ее замечательное здание – памятник архитектуры – становится на ремонт и реставрацию», – сказала Колганова. Директор Российской государственной библиотеки искусств пригласила главу государства спустя незначительное время открыть деятельность библиотеки в новом, актуальном, аутентичном, отремонтированном здании.

    Напомним, 10 июля Путин наградил Колганову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Напомним, в среду в Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения президентом высших государственных наград Российской Федерации отличившимся участникам СВО и выдающимся деятелям искусств, медикам, ученым. Так, российский лидер вручил Звезды Героев России младшему лейтенанту Алексею Афанасьеву, младшему лейтенанту Данияру Джартанову, гвардии полковнику Тимуру Курилкину, командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и другим. Всего 10 военнослужащих получили из рук президента звезды Героев России. Еще двое удостоены этого звания посмертно.

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    2 августа 2023, 17:25
    Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «В новом учебном году у школьников должны быть все необходимые книги и учебники. И, конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами», – цитирует президента РИА «Новости».

    Везде, где есть техническая возможность, нужно подключать библиотеки к электронным сервисам «с произведениями классической литературы бесплатно».

    «Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», – подчеркнул глава государства. В скором времени в эти регионы будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 млн экземпляров таких изданий.

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    3 августа 2023, 10:00
    В Анкаре не исключили подписания соглашений в ходе визита Путина

    Tекст: Алина Власенко

    Анкара не исключает, что в ходе планируемого визита президента России Владимира Путина в Турцию будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Москвой, в том числе в энергетической сфере, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.

    В то же время источник уточнил, что дата планируемого визита Путина в Турцию пока согласовывается, передает РИА «Новости».

    Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. В то же время в Кремле сообщили, что встреча президентов не обязательно состоится на турецкой территории.

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    3 августа 2023, 11:38
    Песков назвал Путина своим учителем

    Tекст: Алина Власенко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    Песков назвал везением то, что 20 лет непосредственно находится вблизи Путина, который является для него учителем. «Это бесценный опыт для меня», – заявил Песков, слова которого приводит Telegram проекта «Мастерской Новых Медиа».

    Он также привел в пример то, как глава государства ведет переговоры, не всегда публичные, как отстаивает свою точку зрения. «Я действительно почерпнул очень много знаний», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество.

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    3 августа 2023, 13:18
    Мантуров доложил Путину об импортозамещении на российских автозаводах

    Мантуров доложил Путину о замещении иностранных партнеров на российских автозаводах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти на всех автомобильных российских заводах прошло замещение покинувших страну иностранных партнеров, доложил глава Минпромторга Денис Мантуров президенту Владимиру Путину.

    Почти каждому предприятию найдены российские бенефициары, которые подобрали индустриальных партнеров, сказал Мантуров Путину на встрече с главами предприятий обрабатывающей промышленности, передает РИА «Новости».

    Министр привел примеры завода «Москвич», новой площадки АвтоВАЗа в Петербурге, восстановление работы «Автотора» в Калининграде, завода «Соллерс» в Татарстане.

    Российские торговые представительства сейчас есть в 78 странах, сказал Мантуров, сообщает ТАСС.

    За последний год открыто пять таких представительств. Они начали работать в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, в Африке и на Ближнем Востоке.

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    3 августа 2023, 12:38
    Путин поручил поддержать отрасль деревообработки

    Президент Владимир Путин заявил, что российские власти должны подставить плечо специалистам в области деревообработки, поскольку отрасль «чуть просела».

    В частности, Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил о небольшом спаде в производстве лекарственных препаратов и сфере деревообработки, передает РИА «Новости».

    Основной проблемой в деревообработке глава государства назвал логистику и призвал «подставить плечо» тем, кто занимается этим видом деятельности.

    Ранее Путин заявил о потенциале роста в лесной отрасли и предложил помочь бизнесу справиться с вызовами, с которыми он столкнулся, в том числе выстроить логистические потоки.

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    3 августа 2023, 12:54
    Путин заявил о росте занятости и зарплат в промышленности России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход», заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    «Занятость сохраняется на уровне 2021 года, она составляет порядка 10 млн человек – 14% всех занятых в экономике. Это приличный уровень. Растет зарплата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень – я так понимаю, это номинал, в номинале, – 69,2 тыс. рублей в месяц», – цитирует Путина ТАСС.

    По его словам, сохранение занятости и рост зарплат указывают на то, что промышленность России «набирает ход», получает заказы и осваивает новые направления.

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    3 августа 2023, 13:41
    Путин: Связанный с дефицитом кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Путин: Основанный на дефиците кадров рост зарплат подрывает экономику производств

    Tекст: Алина Власенко

    Рост зарплат в обрабатывающей промышленности, подстегиваемый дефицитом кадров, пагубно скажется на экономике производств, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

    Глава государства выразил мнение, что рост заработной платы на многих предприятиях вызван дефицитом рабочей силы, что плохо сказывается на положении малых и средних предприятий.

    «Я так понимаю, вы все-таки наиболее квалифицированных специалистов оттуда подтягиваете к себе. … В конечном итоге это будет подрывать экономику предприятий», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Президент добавил, что повышение производительности труда является принципиальным вопросом, и напомнил, что правительство успешно работает над этим. По словам Путина, в базовых отраслях в целом наблюдается фронтальный рост промышленного производства.

    Ранее Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».

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