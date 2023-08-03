Путин: Современные средства производства помогут справиться с дефицитом кадров

Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

Tекст: Алина Власенко

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.



При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.