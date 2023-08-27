Военный эксперт: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

Военный эксперт Илья Крамник: Пентагон предлагает ВСУ вернуться к советским практикам разведки

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале он отметил, что призыв меньше полагаться на БПЛА при разведке, а больше использовать для этого наземные силы «прямо хорошо должен сработать после того, как несколько лет Штаты натаскивали ВСУ в духе «дроны наше все», практически игнорируя все то, что на Украине уже знали и умели из советского наследства».

«А сейчас они фактически говорят о том, что надо возвращаться именно к советским практикам и методам – ходи ногами, смотри глазами», – добавил Крамник.

Кроме того, Пентагон призвал ВСУ экономить боеприпасы. «Чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно меньше кормить и больше доить». Ну, то есть, снарядов нет и будут не скоро», – сыронизировал Крамник.

Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.