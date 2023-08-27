Washington Post: Пентагон призвал ВСУ меньше полагаться на БПЛА и экономить боеприпасы

В Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке и экономить боеприпасы

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет The Washington Post, по мнению чиновников из Пентагона, украинская сторона положительно реагирует на просьбу, передает РИА «Новости». По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российский войск.

Чиновники также призывают ВСУ сосредоточить артобстрелы на «самых важных целях». По одной из оценок, с начала конфликта украинцы сделали 2 млн выстрелов из 155-мм артиллерийских орудий, почти исчерпав западные запасы.

Авторы также отмечают, что Украина вошла в период недовольства и взаимных обвинений из-за неудачного контрнаступления. Однако конфликт еще далек от завершения.

Напомним, командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вопреки рекомендациям западных союзников Киева настаивает на усилении обороны близ Купянского района, сообщили СМИ. Тем самым он «явно нарушает рекомендации Пентагона».