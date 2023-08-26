Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.14 комментариев
Взрыв произошел в аэропорту столицы Судана
На территории аэропорта суданской столицы Хартума на складе авиатоплива произошел сильный взрыв.
Источники сообщили, что звуки сильных взрывов были слышны в районе международного аэропорта Хартума, предполагается, что ЧП произошло на складе авиатоплива, передает РИА «Новости».
Ранее очевидцы выложили в Сеть видео с мощным взрывом в столице Судана Хартуме, ЧП произошло в районе президентского дворца. СМИ сообщили об ударах по силам быстрого реагирования страны.