Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.0 комментариев
В ВМС Украины появилась новая бригада морских беспилотников
Президент Украины Зеленский вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотников спецназа ВМС ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении на странице ВМС ВС Украины в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) говорится, что Зеленский на мероприятиях, посвященных Дню независимости Украины, вручил боевой флаг 385-й отдельной бригаде морских беспилотных комплексов специального назначения Военно-морских сил ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 16 августа глава СБУ Василий Малюк признал ответственность Киева за совершенные против России теракты с использованием морских беспилотников. Так, в ночь на 5 августа российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки морского дрона в Керченском проливе. Военный эксперт Александр Бартош в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал атаку ВСУ на российский танкер террористическим актом. Кроме того, в ночь на 17 июля киевский режим провел террористическую атаку морскими дронами на Крымский мост.