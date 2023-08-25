Хакатон по ИИ с призовым фондом в 3 млн рублей стартовал в Петербурге

Третий окружной хакатон по искусственному интеллекту стартовал на площадке Университета ИТМО в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

Команды ИТ-специалистов будут соревноваться за призовой фонд 3 млн рублей. Организатором проекта является министерство экономического развития. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Заявки на участие в хакатоне подали более 850 человек. Командам предстоит решить пять кейсов на основе методов искусственного интеллекта. Призовой фонд разделят 15 команд-победителей. Награждение состоится 27 августа, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Никита Якунов заявил в видеообращении к участникам: «С помощью организации таких мероприятий, как хакатон, мы формируем сильное сообщество профессионалов. Кейсы, представленные на окружном хакатоне, служат примером решения важных задач для страны».

Он указал, что «на площадках хакатонов проводятся тематические мастер-классы, HR-сессии, встречи для амбассадоров и участников», что позволяет наладить «продуктивную коммуникацию между участниками и организаторами».

Первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов сообщил, что «регионами-рекордсменами этого хакатона по числу регистраций стали Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Московская область и Республика Башкортостан».

«Наибольшее число участников представлено в возрасте от 18 до 25 лет. Среди них есть и команды новичков, которые впервые принимают участие в хакатонах проекта. В этом сезоне мы особенно поддерживаем начинающих специалистов – для них создана лига «новичков», – сообщил он.

Замдиректора по направлению «Цифровые технологии» АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук отметил, что сейчас искусственный интеллект – «одно из приоритетных направлений для бизнеса и государства». Он отметил, что «в случае искусственного интеллекта начинать надо с кадров, где особо остро ощущается дефицит квалифицированных специалистов – около 10 тыс. человек в год».

Соревнование для ИИ-специалистов пройдет на площадке Университета ИТМО. Вуз входит в топ-100 лучших вузов планеты по компьютерным наукам в рейтинге QS World University Rankings и является одним из самых востребованных учебных заведений среди абитуриентов, студентов и ученых.

По итогам хакатонов каждый участник проекта получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, оценку и обратную связь по разработанным решениям, возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнеров, а также возможность пройти собеседование и получить результаты HR-оценки.

Основные цели проекта – создание системы отбора кадров для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых, перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ квалифицированными кадрами, а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация, разработка и развитие продуктов с использованием искусственного интеллекта.

В 2023 году в рамках проекта проходят восемь окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа. На каждый такой хакатон ставятся от трех до пяти кейсовых задач. Также в этом сезоне реализуется два других формата хакатонов – всероссийский и международный.

В декабре платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство экономического развития России подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и обмене опытом в области подготовки кадров всех уровней и выработки предложений по улучшению корпоративных стандартов и передовых практик.