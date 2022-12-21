«Россия – страна возможностей» и Минэкономразвития решили совместно готовить кадры

«Россия – страна возможностей» и Минэкономразвития договорились о совместной подготовке кадров

Платформа «Россия – страна возможностей» и Министерство экономического развития России подписали соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и обмене опытом в области подготовки кадров всех уровней и выработки предложений по улучшению корпоративных стандартов и передовых практик.

Вопросами поиска кандидатов для вакантных должностей в министерстве займется Кадровое агентство, действующее на базе платформы с 1 ноября. Подписи в документе поставили первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов и первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» Илья Торосов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Платформа «Россия – страна возможностей» уже не первый год тесно сотрудничает с Министерством экономического развития. Министерство является организатором нашего конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» для начинающих и опытных ИТ-специалистов, который реализует команда нашей платформы. Этот конкурс – одна из главных кузниц талантливых кадров в области искусственного интеллекта для бизнеса и государства. В этом году уже прошли 8 окружных хакатонов, 25 региональных чемпионатов и 3 всероссийских, в которых приняли участие более 9000 человек. Уверен, что наше сотрудничество по подготовке кадров всех уровней будет не менее эффективным. С самого начала работы нашего Кадрового агентства Министерство экономического развития России выступает его партнером, мы постараемся помочь коллегам с подбором сильных специалистов и управленцев на различные позиции», – подчеркнул Агафонов.

Кадровое агентство будет помогать министерству с поиском и подбором сотрудников на заявленные вакантные должности. Команда агентства выберет из собственной базы кандидатов, чье образование, опыт работы и другие характеристики четко соответствуют вакансии. Важно, что выпускники проектов платформы не имеют преференций при отборе кандидатов, однако у работодателя будет больше информации об их способностях, которую платформа «Россия – страна возможностей» получает во время их участия в конкурсах.

«Кадровая служба Минэкономразвития России проводит работу по непрерывному улучшению системы управления персоналом. Наша команда активно перенимает опыт и лучшие практики управления персоналом, доказавшие свою результативность, в том числе и в коммерческом секторе. Мы выстраиваем процесс поиска и подбора персонала под задачи и потребности каждого отдельно взятого департамента. Большая работа, которую проводит платформа по сбору и актуализации базы специалистов крайне востребована в органах власти», – отметил Торосов.

Кадровое агентство на базе платформы «Россия – страна возможностей» начало свою работу с 1 ноября. Агентство делает упор на рекрутмент в госсекторе, но не ограничивается им. Малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели также могут обратиться в агентство за помощью в подборе кадров. Это особенно удобно для компаний, у которых недостаточно развита функция HR. Сейчас у кадрового агентства в работе уже более 100 вакансий от 13 клиентов, среди которых есть федеральные органы исполнительной власти, регионы, государственные корпорации и частные компании. Агентство закрывает вакансии во всех регионах России.