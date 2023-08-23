Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.17 комментариев
Зеленский отверг идею переброски украинских войск с востока на юг
Президент Украины Зеленский отверг переброску сил на юг из-за угрозы потери территорий
В случае переброски сил с востока для наступления на южное направление Украина может потерять Харьков, Днепропетровск (украинское название Днепр) и другие территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский президент считает, что перебрасывать украинские силы на юг с востока, где находится примерно 200-тысячная российская группировка, нельзя. Зеленский заявил, что после этого ВС России за пару дней возьмут и Славянск, и Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков в случае ослабления там ВСУ, передает РИА «Новости».
«Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс», – заявил президент Украины.
Ранее газета New York Times писала, что американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке, и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара.