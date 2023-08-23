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Рогов: ВС России пресекли три попытки украинских военных обойти Урожайное
Украинские военные не преуспели в обходе с юго-востока поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ «прощупывают» оборону на времевском участке, туда поступают их резервы, они пытались обойти Урожайное с юго-востока при поддержке бронетехники и инженерных машин, сказал Рогов ТАСС.
Российские военные выявили эти попытки, и противника накрыло залпами артиллерии и минометным огнем. ВСУ предприняли три таких попытки, ни одна не была успешной.
Поселки Приютное и Урожайное остаются критически важными для ВСУ, они нужны для организации наступления и продвижения к селам Заветное Желание и Старомлиновка.
У Приютного собираются основные силы резерва ВСУ, по ним работают российская артиллерия и авиация.
До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин указывал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», украинская армия потеряла там сотни людей.