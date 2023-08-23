Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.0 комментариев
В США призвали отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов
Американский аналитик Робертс призвал отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов
Экономика Соединенных Штатов не может себе позволить выделение нового пакета финансовой помощи Киеву в размере 24 млрд долларов, выразил мнение президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс.
По его словам, американская экономика в данный момент гораздо слабее, чем раньше, США просто не могут себе позволить тот же уровень поддержки Киева, передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.
«Я категорически против нового пакета финансовой помощи на сумму в 24 млрд долларов», – подчеркнул аналитик.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона.