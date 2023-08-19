Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Экс-аналитик ЦРУ предрек скорое исчезновение Украины без помощи США
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Киев не продержится двух недель без США
Если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он заявил, что Киев полностью зависит от Вашингтона, который может отказаться его финансировать, тогда все закончится и Украина исчезнет за две недели, передает РИА «Новости».
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.