Зампред Совбеза России Медведев указал на неизбежное поражение Запада на Украине

Tекст: Вера Басилая

Или Россия уничтожит враждебный политический режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает Россию, и сгинет вместе с ней, что никому не нужно, заявил в своем Telegram-канале Медведев.

Медведев отметил, что для Запада – это чужая война, которая рано или поздно наскучит, и станет затратной и неактуальной. По его словам, западные страны никогда не выйдут за рамки своих интересов.

В это же время для России этот конфликт экзистенциальный, трагедия, война за самосохранение. Медведев выразил уверенность, что через некоторое время на Западе будут умолять о переговорах и замораживании конфликта.

Он также считает, что Россия не должна останавливаться до уничтожения дотла и демонтажа нынешнего террористического по своей сути украинского государства. По его словам, абсолютные гарантии лояльности на будущее может дать лишь контроль России на территориях «бывшего бандеровского государства».

Ранее Медведев заявил, что Западу не интересны мирные переговоры по Украине. Он считает, что они хотят лишь заработать побольше денег для собственных военно-промышленных комплексов.