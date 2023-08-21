Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.85 комментариев
Рейс «Аэрофлота» из Екатеринбурга вместо Шереметьево приземлился в Казани
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга вместо московского Шереметьево приземлился в аэропорту Казани, сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», во время снижения лайнер развернулся, пилот объявил: «все аэропорты Москвы закрыты». После приземления пассажирам пообещали дозаправить самолет и отправить по месту назначения.
Ранее в понедельник Минобороны России сообщило о крушении украинского беспилотника у населенного пункта Покровское в Московской области.