Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

Путин вручил в Кремле госнаграды командиру добровольческого казачьего батальона «Сибирь» Ликонцеву и его заместителям

Tекст: Антон Никитин

Церемония награждения военных, проявивших себя в ходе специальной военной операции (СВО), прошла в Екатерининском зале Кремля, сообщается на сайте Всероссийского казачьего общества.

В ходе церемонии президент России Владимир Путин вручил звезду Героя Российской Федерации командиру казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву. Кроме того, глава государства наградил орденом Мужества заместителей командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Алексея Кайгородова и Сергея Мерзеликина.

«Это большая честь для всего российского казачества и высокая награда всем казакам, которые встали на защиту Отечества, а также братьям-казакам, которые не вернулись из боя», – сказал командир казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» на церемонии.

Командир казачьего батальона «Сибирь» Олег Ликонцев (позывной Кан) стал первым казаком-добровольцем, которому присвоили звание Героя Российской Федерации, сообщает портал «Российское казачество».

Комбат рассказал, что на фронте получил три контузии, один осколок продырявил каску, другой – ухо. При этом казак отказался от прохождения военно-врачебной комиссии и уже вернулся на фронт, к своим, а разбираться со своим состоянием планирует потом, как служба закончится. Ликонцев считает, что полученная им награда – это награда всех казаков, так как он был не один. Он рассказал, что в добровольцы сейчас идет много сибиряков, и пожелал им оставаться казаками и всегда иметь цель, ради которой идешь в бой и вернешься домой.

«Когда есть ради чего возвращаться домой – всегда выживешь, любите свое Отечество и продолжайте выполнять свой долг, который дедами предписан», – сказал комбат.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на самых горячих направлениях СВО, к государственным наградам представлен 1621 казак, 576 казаков уже получили награды.

Напомним, 12 июля глава государства присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации. В том же месяце казачий батальон «Терек» отпраздновал годовщину создания подразделения на передовой СВО под Соледаром.