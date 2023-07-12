Казаку-добровольцу впервые присвоено звание Героя России

Путин впервые присвоил звание Героя России казаку-добровольцу Олегу Ликонцеву

Президент Владимир Путин присвоил командиру добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в составе добровольческой казачьей бригады «Терек» Олегу Ликонцеву звание Героя Российской Федерации.

Перед казаками добровольческого казачьего отряда «Сибирь» в Новочеркасске выступил помощник президента, председатель Совета при президенте по делам казачества Дмитрий Миронов.



«Глубокого уважения заслуживает подвиг всех без исключения казаков в составе Вооруженных сил РФ. Проявляя храбрость на полях сражений, казаки приумножают славу предков. В этой высокой награде глава государства отметил достойный вклад российского казачества в специальную военную операцию», – заявил он.

Ранее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов обратились в Совет с предложением о поощрении государственными наградами казаков добровольческого отряда «Сибирь». По ходатайству Миронова инициатива нашла поддержку у президента.

На сегодня, по словам Всероссийского атамана, 21 тыс. казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов приняли и принимают участие в боевых действиях в зоне спецоперации. «Проявляя мужество, смелость, казаки с честью выполняют поставленные задачи. Около 600 из них удостоены государственных наград. В ближайшее время число награжденных увеличится еще на несколько сотен», – сказал Долуда.

Он добавил, что пример настоящего героизма проявили казаки добровольческого казачьего отряда «Сибирь» казачьей бригады «Терек». Отряд сформирован из казаков Сибирского, Енисейского, Иркутского и Терского войсковых казачьих обществ.

С 1 мая 2023 года отряд «Сибирь» занял оборонительные позиции на одном из важнейших направлений спецоперации под Артемовском под командованием Олега Ликонцева (позывной Кан).

«Казаки в течение 12 суток бились с превосходящими силами противника, не дрогнули, удержали позиции, показав высочайший морально-боевой дух, мужество и храбрость. Командир отряда, несмотря на ранения, находился в боевых порядках и до конца управлял боем. Казаки не дрогнули и достойны высочайших наград», – добавил Долуда.

Также за подвиг, проявленный в бою, государственных наград удостоены заместители командира отряда «Сибирь» Сергей Мерзеликин и Алексей Кайгородов.