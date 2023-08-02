Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта
В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.
Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».
Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.
Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.
До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.