Захарова заявила об оправдании США террористических методов Киева из-за отказа осуждать атаки на Россию

Tекст: Алина Власенко

По ее словам, своими заявлениями США оправдали террористические методы Украины и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных граждан, передает ТАСС.



Захарова также указала, что Запад не только на словах поощряет террористические методы Киева, но и непосредственно участвует в организации терактов, поставляя вооружение и передавая разведданные.

Напомним, на фоне провалов контрнаступления ВСУ Киев активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. При этом в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

Ранее сенатор Константин Долгов в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, в частности против гражданских объектов.