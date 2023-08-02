Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Захарова заявила об оправдании США террористических методов Киева
Захарова заявила об оправдании США террористических методов Киева из-за отказа осуждать атаки на Россию
Американские власти, отказывающиеся осуждать атаки украинских беспилотников на Москву, официально оправдывают террористические методы киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, своими заявлениями США оправдали террористические методы Украины и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных граждан, передает ТАСС.
Захарова также указала, что Запад не только на словах поощряет террористические методы Киева, но и непосредственно участвует в организации терактов, поставляя вооружение и передавая разведданные.
Напомним, на фоне провалов контрнаступления ВСУ Киев активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. При этом в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.
Ранее сенатор Константин Долгов в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, в частности против гражданских объектов.