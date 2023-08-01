На обострение миграционного конфликта в России работает слишком много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.25 комментариев
В ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву
Офис генсека ООН: Атаки дронов на Москву должны быть прекращены
ООН выступает против атак беспилотников на Москву, заявил заместитель официального представителя генсекретаря всемирной организации Фархан Хак.
Хак отметил, что организация не поддерживает любые атаки в отношении гражданских объектов, где бы это ни происходило. Он уточнил, что если речь идет о гражданских зданиях в российской столице, то офис генсека ООН выступает против таких атак и хочет, чтобы это было прекращено, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на вторник несколько украинских БПЛА вновь пытались атаковать российскую столицу. Поврежден фасад башни в «Москва-Сити». По данному факту возбуждено уголовное дело.