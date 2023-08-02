На обострение миграционного конфликта в России работает много сил. С одной стороны – террористические группировки и псевдоимамы, которые пытаются завлечь в свои сети российских мусульман. С другой – российские радикалы, которые создают у отечественного населения мысль о том, что уровень преступлений среди мигрантов зашкаливает.33 комментария
В США объяснили, как Байден указал «вассалу» Зеленскому его место
American Thinker объяснил, как Байден публично унизил Зеленского в Вильнюсе
Глава американского государства Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе публично унизил президента Украины Владимира Зеленского, заявил колумнист Александер Марковски.
Марковски напомнил, как на саммите Байден пошутил, что Украина «застряла» с США. Зеленский выражал недовольство тем, что НАТО не приглашает Украину в альянс. По словам Марковски, «когда вассал осмелился повысить голос на хозяев», Байдену пришлось указать Зеленскому «на его место», передает РИА «Новости» со ссылкой на American Thinker.
«Говоря недипломатически: вы, недоумки, будете сражаться до тех пор, пока мы поставляем вам оружие или пока у вас не кончится пушечное мясо», – объяснил Марковски. Он считает, что переговоры в Вильнюсе охладили пыл Зеленского, погоню которого за местом в НАТО колумнист сравнил с погоней «борзой за механическим кроликом».
Напомним, в ходе переговоров с Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе Байден сказал, что украинская сторона «никуда не денется» от американской. «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – сказал он.