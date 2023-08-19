Командующий ВВС Украины признал российское превосходство в воздухе

Командующий ВВС Украины Олещук признал российское превосходство в воздухе

Tекст: Ольга Никитина

Олещук в эфире украинского ТВ заявил, что самолеты ВВС Украины обстреливаются ежедневно как с земли, так и с воздуха, передает РИА «Новости».

«Наши самолеты, когда идут на удар, они ежеминутно обстреливаются», – посетовал командующий ВВС Украины, добавив, что по летчикам во время задания «идет от пяти до девяти самолетов разных типов».

Кроме того, по его словам, дальность удара российского самолета Су-35 составляет 200 км, тогда как украинские МиГ-29 бьют на 25–30 км, передает RT.

Ранее генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что вооруженные силы Украины не смогут перехватить инициативу на поле боя после получения истребителей F-16 от западных партнеров.