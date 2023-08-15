Выказывать неукротимую воинственность и непримиримость, сидя на диване, стало не только способом «отвести душу», но и неплохой возможностью, как писал баснописец, «без драки попасть в большие забияки».7 комментариев
Российские силы на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ
Российские силы на Запорожском направлении отразили три атаки ВСУ, уничтожено 200 солдат противника
На Запорожском направлении подразделениями российская группировка войск отразила три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».
На Купянском направлении отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 100 украинских военнослужащих.
На Донецком направлении отражено 11 атак подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 230-ти украинских военнослужащих.
На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Кузьмино Луганской Народной Республики и Веселое Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих.
На Южно-Донецком пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 31-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-20.
Накануне российские военные на Донецком направлении отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики.