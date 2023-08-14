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Российские силы на Донецком направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ
Российские военные на Донецком направлении за минувшие сутки отразили шесть атак ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Водяное, Красногоровка и Невельское Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что потери противника составили до 150 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубицы: «FH-70» производства Великобритании и «МСТА-Б». Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
На Купянском направлении также успешно отражено шесть атак и контратак противника, в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области.
Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze-2000» производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
На Краснолиманском направлении за сутки отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Общие потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.
На Южно-Донецком направлении в результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка «Cezar» французского производства.
На Запорожском направлении в течение суток потери ВСУ составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Cezar» производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходный миномет «Alacran» производства Испании.
Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Горловка, Егоровка, Комсомольский, Володино Донецкой народной республики, Таволжанка Харьковской области, Переможное, Пологи, Копани и Очереватое Запорожской области.