Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.6 комментариев
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
МВД России объявило в розыск украинских генералов Мойсюка, Палагнюка и Ковальчука
В розыск по уголовной статье объявлены трое украинских военачальников: Евгений Мойсюк, Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук – которым СК заочно предъявил обвинения в обстрелах населенных пунктов Донбасса, следует из базы розыска МВД России.
По каким именно статьям ведется розыск трех украинских генералов, не уточняется, передает ТАСС.
Напомним, заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины и экс-командующий десантно-штурмовыми войсками Украины Мойсюк, бывший командующий украинской оперативно-тактической группировкой «Восток» Палагнюк и глава объединенного оперативного штаба в так называемой зоне ООС (карательной операции Киева против населения Донбасса) Ковальчук обвиняются в том, что в 2016, 2017, 2019 годах приказывали обстреливать населенные пункты ЛНР и ДНР.