СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

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    Россия готова предложить Африке самое ценное
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Готова ли Британия слить проект «Майданная Украина»

    Британцы поддерживали выступления индейцев против французов, при этом если индейцы терпели поражение, тут же уходили в сторону. В Афганистане, в Африке британцы натравливали племена друг на друга, а затем без зазрения совести предавали вчерашних союзников. Вряд ли Украина станет исключением.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Западные спортивные функционеры продолжают безнаказанно плевать в сторону России

    Российские клубы, федерации и спортивные функционеры продолжают ждать политической «разрядки», веря в скорые объятия с европейцами. Хотя все фанаты того же московского «Спартака» прекрасно отреагировали бы на месседж с нашей стороны – «Не хотите иметь дел с русскими, тогда имейте кого-то другого».

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бундесвер считает, что украинцев погибает недостаточно много

    Устаревшее офицерство и не менее устаревшая оперативная доктрина Украины сталкиваются с прогрессивными обученными воинами, и все летит «Леопарду» под хвост. Вместе с «Леопардом».

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    Новости
    14:19Президент ЮАР поблагодарил президента Путина за вкусный ужин

    Лидер ЮАР Сирил Рамафоса выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за прием и «очень вкусный ужин».

    14:15Эксперт по безопасности Роскачества дал совет по созданию паролей

    Плохие пароли стали самой главной причиной взломов и утечек, заявил начальник направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

    14:14Путин призвал к увеличению роли стран Африки в ООН

    Президент Владимир Путин заявил о необходимости повысить роль африканских государств в ООН, чтобы противодействовать правилам, которые навязывают ряд стран.

    14:12СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    14:08Путин поддержал идею о стратегическом партнерстве России и Африки

    Президент Владимир Путин поддержал предложение главы Эритреи Исайяса Афеворки о создании механизма стратегического партнерства России и стран Африки, а также возможность подключения к нему стран Латинской Америки и Азии.

    14:01Командующий ЧФ анонсировал принятие на вооружение двух боевых кораблей

    Черноморского флота (ЧФ) до конца года пополнится двумя новыми боевыми кораблями – носителями высокоточного вооружения большой дальности, сообщил командующий флотом Виктор Соколов в поздравлении ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России.

    13:58Россия в первом полугодии нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза

    Россия в первой половине 2023 года нарастила поставки пшеницы в Африку в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

    13:55Президент ЮАР назвал способ завершения украинского конфликта

    Завершению конфликта между Москвой и Киевом будут способствовать конструктивное взаимодействие и переговоры, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:46Ростех изучил образцы трофейной бронетехники

    Специалистам холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) удалось познакомиться с бронемашинами западного образца, сообщила пресс-служба компании.

    13:43Путин заявил о приверженности жителей России и Африки традиционным ценностям

    Приверженность традиционным ценностям как «основе существования» объединяет жителей России и стран Африки, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия – Африка.

    13:34Минобороны: Достигшие 27 лет в 2023 году граждане призыву не подлежат

    Граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас, заявил статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков.

    13:28Власти Ливии выразили надежду на помощь России в выводе иностранных войск

    Председатель президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на помощь России и африканских стран в выводе иностранных войск с территории страны.

    13:25Эфиопия захотела присоединиться к БРИКС

    Многие страны Африки высказались о желании присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), включая Эфиопию, заявил посол по особым поручениям МИД, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

    13:18Лидер Мали поблагодарил Путина за предложение поставить зерно

    Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за предложение поставить зерно в африканские страны.

    13:14Похитившего утерянный сверток с 1 млн рублей задержали в Москве

    Полицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в хищении утерянного свертка с 1 млн рублей в Москве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

    28 июля 2023, 14:12

    СК заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам

    СК России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России заочно предъявил обвинения трем украинским военачальникам за обстрелы населенных пунктов Донбасса, гибель и ранение свыше ста человек.

    В ведомстве уточнили, что обвинения предъявлены бывшему командующему оперативно-тактической группировкой «Восток» Игорю Палагнюку, экс-командующему десантно-штурмовыми войсками Украины Евгению Мойсюку, начальнику объединенного оперативного штаба в зоне ООС Андрею Ковальчуку, передает РИА «Новости».

    В 2016, 2017, 2019 годах они давали приказы обстреливать населенные пункты ЛДНР, в результате чего было убито и ранено свыше 100 человек. В настоящее время принимаются меры к их розыску и аресту.

    Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что за девять лет конфликта в Донбассе Следственный комитет России возбудил более 3,2 тыс. уголовных дел.

    27 июля 2023, 14:29
    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    Минобороны: Российские силы нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ

    ВС РФ нанесли сосредоточенные удары по аэродромам и местам дислокации ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Российские военные за последние сутки нанесли сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности по аэродромам и пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, удары были нанесены по сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Евросоюза и США, сообщает Минобороны в Telegram.

    Оборонное ведомство отмечает, что все назначенные объекты были поражены.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие 110-й отдельной мотострелковой бригады поразили украинский взвод, разместившийся вдоль лесополосы на Невельском направлении (ДНР).

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    27 июля 2023, 19:48
    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Завербованный СБУ военнослужащий ВМФ: За теракт на корабле ЧФ СБУ обещала гражданство Украины и деньги

    За теракт на корабле ЧФ Киев обещал российскому военному гражданство Украины

    Tекст: Вера Басилая

    За успешное выполнение задания по организации взрыва на корабле Черноморского флота (ЧФ) СБУ гарантировала предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения, сообщил задержанный завербованный военнослужащий ВМФ России.

    Видео с признаниями задержанного за подготовку к теракту распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    По словам задержанного, он попал под влияние СБУ в начале СВО, связь он поддерживал через знакомую на Украине. Он передавал секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в спецоперации, за подготовку теракта ему были обещаны деньги и гражданство Украины, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку украинских спецслужб организовать террористический акт на корабле Черноморского флота, оснащенном высокоточным ракетным вооружением.

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    27 июля 2023, 15:36
    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    Рогов заявил о срыве попытки ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области

    ВС России сорвали попытку ВСУ закрепиться у Работино в Запорожской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка украинских войск закрепиться северо-восточнее села Работино в Запорожской области сорвана, украинские боевики разбиты и отступили, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ в результате безуспешной атаки потеряли до пяти бронемашин, часть которых уничтожены «Ланцетами», активные боестолкновения сейчас не ведутся, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны сообщило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

    До этого в Сети появилось видео из Запорожской области, где «Ланцетами» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

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    28 июля 2023, 08:43
    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета

    Российские военкоры показали кадры уничтожения шведской БМП CV-90 ВСУ на Сватово-Кременском направлении

    Военкоры показали уничтожение шведской БМП ВСУ из гранатомета
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступательной операции гвардейцев 20-й армии на линии Сватово – Кременная точным выстрелом из гранатомета была поражена третья шведская БМП CV-90 ВСУ, сообщили российские военкоры.

    На кадрах две БМП CV-90 предприняли попытку контратаки, но попали в засаду, устроенную российским гранатометчиком, который с 30-40 метров уничтожил шведскую бронемашину и остановил продвижение бронегруппы ВСУ. Видео боя опубликовано в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    По данным военкоров, штурмовые подразделения ВС России прорвали оборону противника и захватили лесополосу, показанную на видео.

    Ранее военкоры опубликовали видео попытки украинских боевиков эвакуироваться с позиций под Артемовском, где им противостояли бойцы батальона «Призрак».

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    28 июля 2023, 04:29
    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник

    Собянин и Минобороны сообщили о попытке украинского беспилотника атаковать Московский регион

    Российские военные сбили попытавшийся атаковать Московский регион беспилотник
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью была предпринята попытка атаки вражеским беспилотником, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили украинский БПЛА.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА «сбит силами Министерства обороны», никто не пострадал. Глава города сообщил, что разрушений также нет.

    Позднее Минобороны России сообщило, что была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом» по объектам на территории Московской области. Ведомство сообщило, что беспилотник уничтожен средствами ПВО. Минобороны подтвердило, что пострадавших и разрушений нет, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.

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    27 июля 2023, 14:41
    Минобороны назвало украинские потери за сутки после провального наступления на Запорожском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери, сообщило Министерство обороны в четверг.

    ВСУ пытались наступать к северу от поселка Работино, они задействовали до трех батальонных тактических групп из состава бригад стратегического резерва, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    После провала наступления украинская сторона в течение ночи восстанавливала боеспособность и не предпринимала активных действий.

    ВСУ за сутки потеряли свыше 280 бойцов, 25 танков, 10 БМП, три бронемашины, машину чешского РСЗО RM-70 Vampire и две британских гаубицы FH-70.

    Украинские подразделения поражены у поселков Пятихатки, Белогорье, Омельник, Новоданиловка и города Орехов (Запорожская область).

    У поселка Степановка (Запорожская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.

    Ранее источники в Пентагоне заявили, что киевский режим приступил к проведению «основного удара своего контрнаступления».

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    27 июля 2023, 19:32
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    Памятник Брежневу снесли в родном городе генсека на Украине
    @ Бориса Корзина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Памятник генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу демонтировали в городе Каменском Днепропетровской области Украины, где он родился, сообщило украинское издание «Страна».

    Издание пишет, что бюст Брежнева убрали с центрального проспекта, его планируют перенести на территорию музея истории города, передает ТАСС.

    Памятник Брежневу был установлен в Каменском (бывший Днепродзержинск) еще при жизни генсека – в 1976 году.

    Ранее киевский горсовет посмертно лишил Леонида Брежнева звания почетного гражданина города.

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    27 июля 2023, 15:21
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    Путин: ВСУ потеряли больше 200 человек в последней атаке
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при последней атаке.

    По его словам, у ВСУ потери свыше 200 человек, передает ТАСС. Президент рассказал, что в среду шли серьезные бои в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

    «Противник применил большое количество бронетехники, это 50 единиц. Из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. Причем 60% были уничтожены силами личного состава вышеназванного подразделения, а 40% – летчиками боевой авиации», – сказал Путин.

    «К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная – в разы, более чем в 10 раз у нас [потери] меньше, чем у противника», – добавил Путин.

    Он также заявил об активизации боевых действий на Запорожском направлении. «Действительно, мы подтверждаем, что боевые действия активизированы, и существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара – на Запорожском направлении», – сказал Путин.

    Он отметил, что «ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел, все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями». По словам Путина, сегодня украинские военные пытались подобрать брошенную подбитую технику, раненых и тела погибших, «которые они оставили вчера на поле боя», но были рассеяны российскими войсками.

    Ранее Минобороны России заявило, что украинские военные при попытке наступления в Запорожской области понесли большие потери.

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    28 июля 2023, 12:08
    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном

    Военный эксперт Козюлин: США уберут из танков Abrams для ВСУ все секретные технологии

    Военный эксперт: США снимут с танков Abrams для Украины броню с обедненным ураном
    @ U.S. Army/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Даже на старых танках Abrams, которые США планируют передать Украине, есть секретные технологии, которые в Германии изымут из машин. Кроме того, технику придется отремонтировать перед отправкой ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США в сентябре передать Украине танки Abrams.

    «Надо понимать, что планируемые поставки танков Abrams Украине довольно скромные, они не дадут ВСУ серьезным образом изменить ситуацию на поле боя. Для США это своего рода символический жест – оказали помощь противнику России», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Начинает складываться впечатление, что Вашингтон и сам уже не очень-то хочет поддерживать Украину. Вместе с тем модернизация передаваемых танков, которую Штаты решили делать в Германии, будет подразумевать, конечно, изъятие секретных технологий. В первую очередь они снимут броню с обедненным ураном, чтобы эта разработка не попала в руки к российским военным», – полагает эксперт.

    «Такая защита, скорее всего, универсальна и для старых, и для новых моделей. Если Россия затрофеит даже подбитую машину, ее можно будет использовать для изучения и испытаний российских средств поражения. Вашингтон это учитывает и перестраховывается. В целом даже на старых танках достаточно много секретных технологий, которыми американцы, естественно, не хотели бы делиться с нами», – полагает собеседник.

    «Кроме того, я полагаю, что в Германии американцы и немцы попытаются неким образом усилить защиту танков с учетом характера военных действий и активного применения дронов. Также стоит помнить, что танки не новые – а значит, потребуется замена различных деталей, смазка механизмов и другие работы по части технического обслуживания», – добавил Козюлин.

    Ранее стало известно, что в августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». При этом речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, в июне администрация Джо Байдена приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, для чего США идут на столь рискованный шаг и к каким последствиям он может привести.

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    27 июля 2023, 17:36
    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска

    Дело о госизмене возбудили в Брянске в отношении собравшегося воевать за Украину

    ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ и полиция задержали жителя Брянска, который собирался выехать на Украину и воевать против российских войск, против него возбуждено уголовное дело за госизмену, сообщило региональное УФСБ.

    В сообщении ФСБ уточняется, что его задержали при попытке выезда на Украину, сейчас мужчину отправили под стражу, в настоящее время ведется следствие, передает ТАСС.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту.

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    27 июля 2023, 18:56
    Россия запросила заседание СБ ООН по украинскому гостерроризму

    Tекст: Вера Басилая

    Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом террористических методов, оно пройдет 31 июля, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Дипломат сообщил в своем Telegram-канале, что Россия запросила на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины.

    Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в эфире единого марафона украинских телеканалов признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев.

    Напомним, в ночь на 17 июля киевский режим также провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

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    28 июля 2023, 09:59
    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области

    Дело за подготовку к участию в террористической деятельности в составе ВСУ возбудили против жителя Орловской области

    ФСБ задержала собравшегося воевать в составе нацбата ВСУ жителя Орловской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Житель Орловской области, который собирался вступить в состав украинского военизированного террористического подразделения ВСУ и получить украинское гражданство, задержан сотрудниками ФСБ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Мужчина поддерживал связь с террористическими подразделениями ВСУ, был сторонником проукраинских взглядов и готов был переехать на Украину, чтобы воевать в одном из таких запрещенных в России военизированных формирований, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, он обратился в СБУ, пограничную и миграционную службы и в МИД Украины, которые дали ему инструкции, как въехать на Украину, в результате россиянин был задержан.

    Против него было возбуждено уголовное дело за приготовление к участию в деятельности террористической организации.

    Ранее ФСБ задержала собравшегося воевать за Украину жителя Брянска.

    Коментарии (12)
    28 июля 2023, 03:25
    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре

    Politico рассказала о планах США передать танки Abrams Украине через Германию в сентябре

    Politico сообщила о получении Украиной танков Abrams в сентябре
    @ Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В августе США собираются отправить несколько танков Abrams в Германию, а в сентябре их получит Украина, сообщают источники.

    Как пишет Politico, в Германии танки «пройдут окончательную модернизацию». Указывается, что речь идет о старой модели M1A1, а не более новой модификации A2. На передачу A2, по мнению издания, потребовались бы годы, передает ТАСС.

    В первую партию собираются включить «от шести до восьми танков». Всего планируется направить на Украину 31 танк, у которых будут изъяты «наиболее засекреченные технологии», включая «в некоторых случаях секретную броню с обедненным ураном».

    Как пишет Politico, управлять танками Abrams украинские военные смогут после десятинедельного курса подготовки, который должен завершиться в августе. Пентагон заявил, что предпринимает все усилия, чтобы танки попали «на Украину как можно скорее». Однако конкретные сроки ведомство не указало.

    Напомним, СМИ сообщали, что администрация США также приняла решение поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Центр анализа стратегий и технологий указывал, что Украина «наряду с Польшей, станет первым зарубежным получателем снарядов серии М829 с обедненным ураном».

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    28 июля 2023, 01:01
    В результате украинского обстрела Донецка пострадали дети

    В результате украинского обстрела пострадали девять мирных жителей Донецка

    Tекст: Антон Антонов

    В Донецке в результате обстрела, который устроили вооруженные силы Украины, пострадали девять мирных жителей, в том числе дети, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило в Telegram, что в Кировском, Куйбышевском и Киевском районах города пострадали девять гражданских лиц, в том числе дети 2006 года рождения и 2008 года рождения. Повреждены жилые дома и объект гражданской инфраструктуры.

    27 июля в ДНР отмечается День памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленный указом в 2022 году с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса.

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    28 июля 2023, 00:49
    Госдеп ушел от ответа на вопрос о гибели Журавлева от кассетных снарядов

    Заместитель представителя Госдепа Пател ушел от ответа на вопрос о гибели военкора Журавлева от кассетных снарядов

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Пател ушел от ответа на вопрос о том, считают ли США приемлемым применение украинскими военными кассетных боеприпасов в случае гибели российского военкора Ростислава Журавлева.

    Представителю Госдепа также был задан вопрос о том, соответствует ли подобное использование кассетных боеприпасов вооруженными силами Украины обещаниям Киева, передает РИА «Новости».

    Пател ответил, что не в курсе «этих конкретных сообщений». По его словам, «очевидно», что необходимо «уважать» безопасность сотрудников СМИ, которые работают в зоне вооруженных конфликтов.

    Напомним, журналисты «Известий» и РИА «Новости» готовили материалы об украинских обстрелах кассетными боеприпасами Запорожской области. ВСУ нанесли по ним удар кассетными боеприпасами. Ранения получили четыре журналиста, Журавлев скончался во время эвакуации. Он посмертно награжден орденом Мужества.

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    Россия готова предложить Африке самое ценное

    На фоне санкций у России выстрелила торговля еще с одним партнером – африканским. Сам континент очень неоднороден, и с некоторыми странами не торговать, а помогать им надо. Россия готова делать и то, и другое. Как Россия начала больше продавать в Африке и что поможет развитию экономических отношений? Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Украине обрубают последние возможности спасти зерновой экспорт

    Страны Прибалтики надеются и заработать сами, и помочь своим украинским союзникам. В Литве предлагают перенаправить экспорт украинского зерна в местные порты – ведь по Черному морю он более невозможен. Однако этот вариант, во-первых, уже испытывался, и во-вторых, уже был признан бессмысленным. А теперь к нему добавились и новые сложности. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

    • Байдену грозит импичмент

      Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти пригрозил президенту Джо Байдену импичментом. До того в Конгрессе выслушали показания агентов налоговой службы, из которых следует причастность Байдена-старшего к махинациям его сына-наркомана на Украине и в Китае. И хотя импичмент – дело серьезное, происходящее все больше напоминает цирк.

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