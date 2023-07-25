Бастрыкин рассказал о более 3,2 тыс. уголовных дел по факту зверств Киева в Донбассе

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25 июля, вторник | Последнее обновление — 08:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрывы прозвучали на Украине
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Каждое лето, особенно в рыболовецкую страду, Умба полна, как Ялта в лучшие советские годы. Все гостиницы и турбазы перенабиты, палатки рассыпались по сопкам и по берегу моря, всюду, куда только можно подъехать, стоит народ. Ждет рыбу.
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Отчаянное поведение польских и прибалтийских элит в конфликте России и Запада демонстрирует степень их внутренней неуверенности в правомочности собственного существования.
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Технически мы увидели разговор президента с министром транспорта Савельевым, в ходе которого Путин упрекнул действующего министра в том, что раньше закупалось много западных самолетов. Но это была концептуальная речь, которая отделила жизнь России «до» от «после».
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В Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два БПЛА противника были подавлены системами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, добавили в ведомстве
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В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Бастрыкин рассказал о более 3,2 тыс. уголовных дел по факту зверств Киева в Донбассе
Глава СК Бастрыкин: За время конфликта в Донбассе возбуждено более 3,2 тыс. уголовных дел
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За девять лет конфликта в Донбассе Следственный комитет России возбудил более 3,2 тыс. уголовных дел, рассказал председатель СК Александр Бастрыкин.
В течение девяти лет конфликта в Донбассе российские следователи возбудили 3 тыс. 286 уголовных дел, в рамках которых ведется уголовное преследование 849 лиц. Это представители военного и политического руководства Украины, участники националистических объединений и сотрудники силовых структур, передает РИА «Новости» слова Бастрыкина.
Ранее глава СК заявил, что попытка атаковать Крымский мост продемонстрировала, что киевскому режиму, как и любым террористам, чужды моральные принципы.
Экономист указал на последствия российского удара по украинскому порту на Дунае
Экономист Лизан: Россия лишает Украину возможности экспортировать зерно обходными путями
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Если ВС России будут на системной основе бить по украинским портам на Дунае, это приведет к остановке судоходства на этом участке. При этом у Украины на кону стоит вопрос об альтернативных маршрутах вывоза зерна, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине подтвердили удар по одному из портов на Дунае.
«Дунайские порты, если сравнивать с одесскими, достаточно компактно расположены. В связи с этим системное нанесение подобных ударов по этой инфраструктуре может привести к ее полному выходу из строя», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Однако одиночный прилет не окажет серьезного влияния на судоходство. Дунай – крупная река, которая довольно резко переходит в территориальные воды Румынии. А учитывая, что мы наносим удары аккуратно и точечно, проход кораблей может лишь сократиться», – считает эксперт.
«После того, как зерновая сделка прекратила свое существование, украинский сельскохозяйственный экспорт снизился вдвое. Зеленскому потребовались новые маршруты для вывоза зерна. И Дунай тут стал лучшим из вариантов. Если Украина потеряет этот канал, то экспорт сократится еще больше», – акцентирует собеседник.
Резюмируя, Лизан пришел к выводу, что Россия наносит удары не только из-за военной целесообразности таких действий, но и для того, чтобы Украина не смогла вывозить свое зерно обходными путями.
Напомним, что в ночь на понедельник была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае. Об этом сообщила официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, в результате ударов были поражены краны, которые обеспечивают работу порта, ангар для сельскохозяйственной продукции, а также ряд складов для иных грузов.
Военный обозреватель Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о городе Рени Одесской области. Там находится один из дунайских портов Украины и нефтяные резервуары.
Ранее российские войска нанесли мощные удары по югу Одесской области. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ уточнили, что взрывы прогремели в городе Измаил.
Военкоры показали, как украинцы убивают своих раненых
Военные корреспонденты опубликовали видео штурма бригадой «Север-Z» укрепленных позиций украинских националистов.
В украинских окопах шел контактный бой, в ходе которого солдат ВСУ бросил гранату вблизи своего раненого соотечественника, лишив его шансов на выживание, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», публикуя видео боя.
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления стали массово сдаваться в плен, происходят «взводные» сдачи. Как рассказывал временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, украинское командование отказывается эвакуировать раненых, боевикам запрещен отход назад – действуют заградотряды. Украинские военнослужащие оказываются «загнанными в угол» и сдаются.
Рогов рассказал о новой подлой тактике ВСУ
Рогов заявил об использовании ВСУ для атак коридора для вывоза тел украинских солдат
Украинские войска используют подлую тактику на линии фронта в Запорожской области: запрашивают коридор для эвакуации тел погибших сослуживцев, а сами при этом пытаются атаковать, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские войска предприняли уже три подобных попытки атак, используя коридор для эвакуации тел солдат ВСУ, но все они успеха не имели и были пресечены ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявлял, что новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля.
До этого Путин заявил о разочарованности Запада неудачным контрнаступлением ВСУ.
Украинские военные стали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении
Врио губернатора Балицкий: ВСУ на Запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода
Украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий в эфире канала «Россия 24» сообщил, что такая картина наблюдается примерно последний месяц. Сдаются, по его словам, не один-два человека, как это было в весенний период, а целыми подразделениями.
«Ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в понедельник командующий группировкой российских войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что за день удалось взять в плен 31 бойца вооруженных сил Украины, некоторые сдаются сами, другие попадают в плен в результате боевых действий.
Захарова назвала атаку дронов на Москву актом международного терроризма
Захарова: Атака беспилотников на Москву – акт международного терроризма
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Отвечая на вопрос телеканала RTVI об оценке инцидента МИД России, Захарова назвала случившееся актом международного терроризма.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Обломки беспилотника были, в частности, обнаружены на Комсомольском проспекте.
Трамп потребовал от Европы выделить Украине 100 млрд долларов
Трамп потребовал от европейских стран оказать Киеву помощь на 100 млрд долларов
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Европейские страны должны выделить Киеву около 100 млрд долларов, чтобы помощь от США и Европы стала равнозначной, считает бывший президент США Дональд Трамп.
Отвечая на вопрос ведущей Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить идущие в Киев денежные потоки», Трамп заявил, что сможет «добиться урегулирования войны».
Так, по словам бывшего американского лидера, он бы потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 млрд долларов, поскольку сейчас они «делают очень мало», передает ТАСС.
«Почему мы потратили 150 млрд долларов, а они – 20 миллиардов» – посетовал Трамп, добавив, что экономики стран ЕС, если их сложить, почти совпадают по объему с экономикой США.
Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. При этом глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол заявил, что украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов.
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на атаки Украины
Медведев призвал выбирать «нестандартные цели» для ответов на киевские удары по гражданским объектам
Москве следует выбирать нестандартные цели для ударов возмездия после атак киевского режима по гражданским целям, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Причиной атаки киевского режима по гражданским объектам в России Медведев назвал отсутствие успехов ВСУ в ходе контрнаступления. Такие информационные победы, по словам зампреда Совбеза, вызывают радость в украинском обществе, где растет «градус напряжения», пишет Медведев в Telegram.
В ответ он призвал выбирать нестандартные цели для российских ударов. По его словам, атаковать следует не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, но и места, где этого пока не ждут и где эффект будет очень весомым.
Ранее Медведев заявил, что террористы понимают только язык силы, действовать против них нужно «негуманными методами».
В Закарпатье грузовик с песком обвалил стратегический мост
Мост через реку Тересва обрушился в Закарпатской области Украины, сообщил начальник управления информационной деятельности областной государственной администрации Роман Молдавчук, его слова приводит украинское издание ТСН.ua.
Молдавчук уточнил, что три человека были госпитализированы. Предварительно, мост обвалился из-за того, что грузовик, который вез по нему песок, был перегружен, сам же мост имеет ограничения по весу, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание «Страна», мост имеет стратегическое значение, поскольку через него есть выходы к границе с четырьмя странами ЕС. Издание сообщает, что мост был в плохом состоянии с 2021 года. Его должны были отремонтировать по программе «Большая стройка» в течение двух лет.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль предупреждал СНБО о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве.
Собянин рассказал о последствиях атаки дронов на Москву
Собянин сообщил о выбитых окнах в доме на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы помогут жителям Комсомольского проспекта, где после атаки беспилотника выбило несколько окон, максимально быстро устранить последствия.
Градоначальник написал в Telegram, что на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбило несколько окон, и пообещал, что столичные власти помогут жителям максимально быстро устранить все последствия.
Ранее Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала утреннюю атаку украинских дронов на Москву актом международного терроризма.
Взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прозвучали в Киевской и Житомирской областях Украины
В Киеве, Киевской и Житомирской областях Украины прозвучали взрывы, была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ и соцсети.
С южной и юго-западной стороны Киева были «слышны разрывы и наблюдалась работа ПВО». Также сообщалось о взрывах в Черкассах и Кировограде, передает RT со ссылкой на сообщения в соцсетях.
«Военкоры Русской весны» сообщают, что «Герани» атаковали столицу Украины.
В ночь на вторник воздушная тревога звучала в половине областей страны. После этого тревогу отменили, но объявили вновь через некоторое время в ряде областей. Позднее тревога была отменена на всей территории Украины, передает ТАСС.
Напомним, российские военные нанесли серии ударов по портовой инфраструктуре Украины. Сначала удары наносились по Одессе и Николаеву, затем прилет был зафиксирован на Дунае.
США дали оценку украинской атаке беспилотниками в Москве
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что США не поддерживают «атаки внутри России»
США в целом не поддерживают «атаки внутри России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку с помощью беспилотников в Москве.
При этом Жан-Пьер подчеркнула, что США отказываются считать Крым частью России. Она обещала, что США продолжат поддерживать Украину, добавив, что «таковы обязательства» Вашингтона перед Киевом. Кроме того, Жан-Пьер сказала, что поддержка продолжится и со стороны других членов НАТО, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России сообщило, что пресечена попытка Украины устроить террористическую атаку в Москве, используя два беспилотника.
Москва предупредила о жестком ответе на атаку украинских дронов
МИД России: Киев использует террористические методы и занимается запугиванием мирного населения
Киевский режим, осуществляя атаки беспилотниками на Москву, использует террористические методы и занимается запугиванием гражданского населения, заявили в МИД.
Атаки дронов, как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, не имели никакого военного смысла.
Москва решительно осудила это очередное преступление киевского режима и призвала мир дать ему оценку.
За наглыми действиями украинских неонацистов, продолжает МИД России, стоит нацеленность Запада на дальнейшее обострение ситуации.
Внешнеполитическое ведомство предупредило также, что российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Беспилотники были нейтрализованы. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
В Кремле отреагировали на новую атаку БПЛА на Москву
Кремль: Все атаки БПЛА на Москву нейтрализованы системой ПВО
Меры противовоздушной защиты Москвы принимаются, о чем свидетельствует нейтрализация всех беспилотников, которые в понедельник утром пытались атаковать российскую столицу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что вопросы развития системы защиты и обеспечения ее более интенсивной работы следует адресовать Министерству обороны, передает ТАСС.
Специальная военная операция, по словам Пескова, будет продолжена до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.
Напомним, Минобороны в понедельник сообщило о пресечении попытки киевского режима устроить террористическую атаку в Москве с применением двух дронов. Москва назвала действия украинских властей международным терроризмом.
Сенатор: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти
Сенатор Джабаров: Атаки на Москву – акт бессильной злобы украинской власти
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ВСУ пытаются хоть как-то «укусить» Россию в целом и Москву в частности. Все это акт бессильной злобы украинской власти, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее в Минобороны сообщили о предотвращении украинской террористической атаки на столичный регион. Противник использовал два беспилотника.
«Мы в очередной раз убедились, что небо Москвы надежно защищено. Даже если прорываются отдельные беспилотники, то при помощи средств радиоэлектронной борьбы их выводят из строя», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред Совфеда по международным делам.
«Украинские власти в бессильной злобе пытаются «укусить» нас любой ценой. Тем самым они отвлекают внимание своих граждан и партнеров от реального положения дел на фронте. Россия, бесспорно, не оставит без ответа эти атаки», – указывает сенатор.
«Когда мы видим, как радуются этому инциденту в Сети, нужно реагировать максимально спокойно, ведь прекрасно известно, что против нас работает целая машина западной и украинской пропаганды. Главное, что правда все же за нами», – заключил парламентарий.
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. Ранее в Минобороны сообщили о пресечении попытки Украины устроить террористическую атаку в Москве. Два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, никто не пострадал, отметили в ведомстве.
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Мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что около 4.00 были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Как пояснил глава города, серьезных разрушений нет.
В экстренных службах отметили, что один из БПЛА «попал в задание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв». В результате выбиты стекла на площади 50 кв. м на 17-м и 18-м этажах высотки. Столичный дептранс сообщил, что движение по проспекту Лихачева перекрыто. Напомним, также сообщалось, что обломки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте.
Это уже не первая попытка Украины атаковать российскую столицу. Так, в начале июля была пресечена атака ВСУ на Новую Москву. Были сбиты четыре беспилотника, еще один упал в районе Кубинки. Сенатор Константин Долгов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что атаками на Москву Украина пытается создать видимость «перемоги».
Кроме того, в июне была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на объекты в Московской области с помощью трех беспилотников. В результате эффективной работы российской системы РЭБ все запущенные дроны потеряли управление и потерпели крушение. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник и что еще может сделать столичный регион для противодействия замыслам противника.
Аналогичный инцидент был и в конце мая. Тогда несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова.
Эксперт: Польша в Сувалкском коридоре провоцирует расширение украинского конфликта
Военный эксперт Артамонов: Польша пытается отвлечь внимание России и ввести войска на Украину
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Минирование Сувалскского коридора – не что иное как провокация со стороны поляков. Варшава и Прибалтика намеренно хотят расширить локальный украинский конфликт до генерализированного, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Польша объявила о создании в Сувалкском коридоре саперного батальона.
«Сувалкский коридор в настоящий момент контролируют части литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG. Но украинский контингент сейчас задействован под Артемовском, а польский и литовский, как заявляют в этих странах, защищает территорию от возможной атаки со стороны России и Белоруссии в направлении Калининграда», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям НАТО.
«Под прикрытием таких аргументов поляки действительно проводят минирование коридора. Вместе с тем с военной точки зрения это малоэффективно, поскольку на сегодняшний день у российской армии есть способы оперативного разминирования. Кроме того, даже если бы Россия решила начать военные действия на этих территориях, то сделать это можно было бы без введения войск», – отметил он.
«Поэтому Варшава, как говорится, кричит «держи вора», хотя «вором» является она сама. Поляки всячески пытаются доказать наличие опасности со стороны России. При этом они же создали совместно с Литвой и Украиной крупную структуру под названием LITPOLUKRBRIG. Теперь это соединение готовится к отправке на Западную Украину, чтобы накачивать ее войсками», – рассуждает собеседник.
«Фактически локальный конфликт на Украине на наших глазах перерастает в генерализированный, с армиями НАТО – литовским и польским контингентом. Хотя нас пытаются убедить, что это не сам альянс, а отдельные страны. Так что минирование Сувалкского коридора я бы рассматривал как намеренную провокацию», – заключил Артамонов.
Ранее польские власти приняли решение о создании саперного батальона, который будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, военная часть будет построена с нуля. При этом он пообещал, что в будущем Польша продолжит такую практику. Блащак также заявил, что считает польских солдат – лучшей гарантией безопасности страны.
В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы Польши. Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая – примерно в 100 километрах от Гродно.
О планах Польши начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт на Украине Североатлантический альянс, заявил в воскресенье и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов. В порыве отчаяния Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям. Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины.
Со своей стороны Путин отметил, что соединение планируется использовать для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для оккупации. «Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся навсегда», – сказал глава государства.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как и при каких условиях Польша может решиться на вторжение на Украину и что в таком случае делать России. По мнению опрошенных экспертов, именно бригада LITPOLUKRBRIG может быть использована для оккупации Польшей Западной Украины. Кроме того, ряд факторов указывают на вероятность прямого столкновения российских сил с армией НАТО, поскольку в глобальном смысле действия Польши – это попытка воссоздания Речи Посполитой, в которую входила вся Левобережная Украина.
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