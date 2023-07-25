Бастрыкин рассказал о более 3,2 тыс. уголовных дел по факту зверств Киева в Донбассе

Эксперт: Польша в Сувалкском коридоре провоцирует расширение украинского конфликта

Военный эксперт Артамонов: Польша пытается отвлечь внимание России и ввести войска на Украину

Минирование Сувалскского коридора – не что иное как провокация со стороны поляков. Варшава и Прибалтика намеренно хотят расширить локальный украинский конфликт до генерализированного, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Польша объявила о создании в Сувалкском коридоре саперного батальона.

«Сувалкский коридор в настоящий момент контролируют части литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG. Но украинский контингент сейчас задействован под Артемовском, а польский и литовский, как заявляют в этих странах, защищает территорию от возможной атаки со стороны России и Белоруссии в направлении Калининграда», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям НАТО.

«Под прикрытием таких аргументов поляки действительно проводят минирование коридора. Вместе с тем с военной точки зрения это малоэффективно, поскольку на сегодняшний день у российской армии есть способы оперативного разминирования. Кроме того, даже если бы Россия решила начать военные действия на этих территориях, то сделать это можно было бы без введения войск», – отметил он.

«Поэтому Варшава, как говорится, кричит «держи вора», хотя «вором» является она сама. Поляки всячески пытаются доказать наличие опасности со стороны России. При этом они же создали совместно с Литвой и Украиной крупную структуру под названием LITPOLUKRBRIG. Теперь это соединение готовится к отправке на Западную Украину, чтобы накачивать ее войсками», – рассуждает собеседник.

«Фактически локальный конфликт на Украине на наших глазах перерастает в генерализированный, с армиями НАТО – литовским и польским контингентом. Хотя нас пытаются убедить, что это не сам альянс, а отдельные страны. Так что минирование Сувалкского коридора я бы рассматривал как намеренную провокацию», – заключил Артамонов.

Ранее польские власти приняли решение о создании саперного батальона, который будет размещен на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, военная часть будет построена с нуля. При этом он пообещал, что в будущем Польша продолжит такую практику. Блащак также заявил, что считает польских солдат – лучшей гарантией безопасности страны.

В воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным карту по переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства. Как указал Лукашенко, наемников уже подключено достаточное количество, в том числе основные стратегические резервы Польши. Лукашенко отметил, что одна из бригад Польши теперь расположилась в 40 километрах от Бреста, а другая – примерно в 100 километрах от Гродно.

О планах Польши начать операцию против Белоруссии, чтобы втянуть в конфликт на Украине Североатлантический альянс, заявил в воскресенье и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В Польше «прямо сейчас» приходит осознание поражения Украины. Делать вид, что киевский режим «побеждает», больше невозможно, сказал он, добавив, ситуация обратная: Россия «сокрушает» украинских националистов. В порыве отчаяния Польша пытается добиться вовлечения НАТО, объяснил Джонсон.

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что действия польского руководства невозможно определить иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям. Он добавил, что Варшава и Запад в целом должны осознавать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу вне зависимости от ее характера и масштаба.

В пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента РФ Владимира Путина директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Польша хочет взять под контроль западные области Украины. Для этого Варшава существенно увеличит численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады LITPOLUKRBRIG и разместит ее на западе Украины.

Со своей стороны Путин отметил, что соединение планируется использовать для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути – для оккупации. «Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся навсегда», – сказал глава государства.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, как и при каких условиях Польша может решиться на вторжение на Украину и что в таком случае делать России. По мнению опрошенных экспертов, именно бригада LITPOLUKRBRIG может быть использована для оккупации Польшей Западной Украины. Кроме того, ряд факторов указывают на вероятность прямого столкновения российских сил с армией НАТО, поскольку в глобальном смысле действия Польши – это попытка воссоздания Речи Посполитой, в которую входила вся Левобережная Украина.