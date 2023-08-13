Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.9 комментариев
Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье
Объявленный в розыск 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника СВО явился в отдел полиции в Забайкалье
В отдел полиции явился 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника специальной военной операции на Украине, он задержан, сообщило управление МВД России по Забайкальскому краю.
Как сообщается на сайте управления, в розыске обвиняемого участвовал весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району «Газимуро-Заводский», а также «опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД». Поиск велся в лесу, проверялись дома и строения в близлежащих селах, велась работа с местными жителями и родственниками обвиняемого, которые могли знать о его местонахождении.
Напомним, сообщалось, что мужчину зовут Иван Зырянов, он находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. В начале августа в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Были задержаны двое участников избиения.