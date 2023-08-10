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В Забайкалье заочно арестовали третьего обвиняемого в избиении участника СВО
Суд Нерчинско-Заводского района заочно арестовал третьего обвиняемого в избиении участника спецоперации в селе Нерчинский Завод в Забайкальском крае, сообщают в пресс-службе регионального суда.
Согласно информации пресс-службы, суд уже удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте третьего фигуранта уголовного дела об избиении участников СВО 43-летнего Ивана Зырянова, передает РИА «Новости».
Известно также, что мужчина находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО. Чуть позднее правоохранительные органы задержали второго участника избиения, третьего подозреваемого объявили в розыск.
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.
Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.