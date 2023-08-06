Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.2 комментария
В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО
В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.
В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.
Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.