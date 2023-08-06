В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

Tекст: Ольга Иванова

В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.

Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.