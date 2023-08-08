Задержан второй соучастник избиения ветерана СВО в Забайкальском крае

Полиция задержала второго соучастника избиения ветерана СВО в Забайкальском крае и объявила в розыск третьего

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что следствие ходатайствует о заключении под стражу второго участника инцидента, он задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение, передает РИА «Новости».

Также следствие установило третье лицо местного жителя 43 лет, участвовавшее в драке, – он объявлен в розыск, полиция устанавливает местонахождение подозреваемого для проведения допроса.

СК завели уголовное дело по факту преступления, направленного на дискредитацию использования ВС России, повлекшее умышленное причинение вреда здоровью и имуществу граждан.

Известно, что здоровью пострадавшего мужчины причинен легкий вред, сумма материального ущерба составила более 800 тыс. рублей.

Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Злоумышленники нанесли потерпевшему множественные удары по телу, сорвали с одежды государственную и общественную награды и повредили его автомобиль.

Фонд «Защитники Отечества» заявил о готовности оказать помощь подвергшемуся нападению жителю Забайкальского края – ветерану спецоперации на Украине, потерявшему в зоне боевых действий ногу.