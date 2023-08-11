В России решили изменить возраст предоставления отсрочки от призыва для IT-специалистов

В Минцифры заявили об изменениях в меры поддержки для IT-отрасли после повышения призывного возраста

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Шадаев, Минцифры после повышения призывного возраста формирует предложение по корректировке указа, будет соответствующим образом увеличен возраст предоставления отсрочки от призыва для IТ-специалистов, передает ТАСС.

4 августа президент Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу на три года – до 30 лет.

Ранее в Минцифры заявили, что у сотрудников IТ-компаний появится возможность подать заявление на отсрочку от срочной службы через портал «Госуслуги» в рамках осеннего призыва.