Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
В России решили изменить возраст предоставления отсрочки от призыва для IT-специалистов
В Минцифры заявили об изменениях в меры поддержки для IT-отрасли после повышения призывного возраста
Минцифры РФ намерено подготовить изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IТ-отрасли, будет скорректирован возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу, сообщил в рамках форума «Цифровая эволюция» глава министерства Максут Шадаев.
Как указал Шадаев, Минцифры после повышения призывного возраста формирует предложение по корректировке указа, будет соответствующим образом увеличен возраст предоставления отсрочки от призыва для IТ-специалистов, передает ТАСС.
4 августа президент Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста на срочную службу на три года – до 30 лет.
Ранее в Минцифры заявили, что у сотрудников IТ-компаний появится возможность подать заявление на отсрочку от срочной службы через портал «Госуслуги» в рамках осеннего призыва.