Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет

Tекст: Алина Власенко

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Таким образом, верхняя граница призывного возраста увеличена с 27 до 30 лет. Нижняя граница осталась неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, передает ТАСС.

Одновременно Путин подписал закон, устанавливающий запрет на выезд из России гражданам, подлежащим воинскому учету, со дня направления им повестки по месту работы или учебы до явки в военкомат, или когда повестка будет размещена в реестре вручения повесток.

Также законом уточняется порядок передачи сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учете. Кроме того, закон наделяет регионы России правом осуществлять добровольную подготовку граждан, состоящих на воинском учете, по военно-учетным специальностям на основании соглашений, заключаемых с Минобороны.

В июле Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет. При этом в Минобороны сообщили, что граждане, которые в 2023 году достигнут 27 лет, не подлежат призыву и будут зачислены в запас.