Американист объяснил слова Байдена о Китае как «часовой бомбе»

Американист Дудаков: Критика в адрес Китая необходима Байдену по двум причинам

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

«Байдену выгодно подогревать антикитайскую истерику и выглядеть жестким ястребом. Враждебные высказывания в отношении Пекина позволяют перебить негатив вокруг обвинений президента США в коррупции. В частности, представленную недавно в американском Конгрессе информацию о том, что семья главы государства получила 20 млн долларов от иностранных олигархов», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Кроме того, более 80% американцев относятся к КНР негативно. К тому же, в глазах населения Поднебесная выглядит большей угрозой, чем Россия. Поэтому использование антикитайской риторики Байденом направлено и на увеличение своего рейтинга перед предстоящими выборами. Президент стремится представить себя защитником США от угрозы со стороны Пекина, что поддерживает большинство граждан», – сказал эксперт.

«Реакция Китая будет довольно сдержанной, так как заявление президента США – только риторика. К тому же, в последнее время Байден начал уж слишком часто негативно высказываться о КНР. Отвечать на каждую случай критики Пекину попросту не с руки: у пресс-службы местного МИД имеются куда более важные дела», – подчеркивает собеседник.

Другое дело – действительно жесткие решения Вашингтона. Среди них, например, недавний указ Байдена о сокращении инвестирования в КНР, перенос американского производства из Поднебесной, а также усиление военного присутствия Штатов на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе. Если риторика перерастает в реальные угрозы, Китай всегда достаточно быстро отвечает Штатам. Однако недавние слова Байдена – не тот случай», – резюмировал Дудаков.

Накануне президент США Джо Байден, выступая в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой». Американский лидер отметил, что Пекин столкнулся с экономическими сложностями, включая высокий уровень безработицы, а «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».

При этом Байден заверил, что стремится наладить «рациональные» отношения между Вашингтоном и Пекином. Он сказал, что не хочет вредить КНР, но при этом «следит» за этой страной.

Ранее Джо Байден уже делал жесткие заявления в отношении Китая. В июне на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии президент США назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Тогда МИД Китая выразил протест против недружелюбных высказываний американского руководителя.

В Вашингтоне не ограничились лишь антикитайской риторикой. Недавно президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, включая разработку полупроводников.

Представитель Белого дома пояснил, что указ дает Минфину США возможность «регулировать определенные инвестиции в структуры» в Китае, если речь идет о «полупроводниках, микроэлектронике, квантовых информационных технологиях и некоторых системах искусственного интеллекта». Бизнесу предписывается информировать о таких инвестициях, а часть из них запретят.