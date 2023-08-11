Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.2 комментария
Байден назвал Китай «часовой бомбой»
Президент США Джо Байден, выступая в четверг в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой», сообщил пресс-пул Белого дома.
Американский лидер отметил, что Китай столкнулся с экономическими сложностями, включая высокий уровень безработицы. «Когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки», – приводит его слова ТАСС.
При этом Байден заверил, что стремится наладить «рациональные» отношения между США и Китаем. Он сказал, что не хочет вредить Китаю, но при этом «следит» за этой страной.
Ранее Байден подписал исполнительный указ, касающийся ограничений американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку полупроводников.