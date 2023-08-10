Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
На Западе рассказали о смене тактики ВСУ
Politico: ВСУ сменили тактику, чтобы попытаться сохранить больше войск и техники
ВСУ, предпринимающие попытки контрнаступления, стали действовать осторожнее, чтобы сохранить больше войск и техники, сообщает американская версия издания Politico со ссылкой на советника министра обороны Украины Юрия Сака.
По его словам, военное руководство в Киеве «изменило тактику» ведения наступательной операции с целью «сохранить больше войск и техники», поскольку «ситуация на поле боя сложная» и никто не называет конкретных сроков достижения результатов, передает ТАСС.
Politico отмечает, что эти оценки совпадают с мнением администрации президента США Джо Байдена о том, что контрнаступление ВСУ приобрело «форму борьбы на истощение вместо блицкрига».
Ранее газета The New York Times писала, что Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы.