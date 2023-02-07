The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена

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7 февраля, вторник | Последнее обновление — 17:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Подъезд жилого дома обрушился в Тульской области из-за взрыва газа
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Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности.
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В самом дурацком положении оказывается бывший израильский премьер. Так ли все было, как он рассказывает, или не совсем так – нам знать не дано. Но нам дано знать другое: строгая конфиденциальность есть вообще краеугольный камень дипломатии.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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The New York Times: Украина превращается во «второй Вьетнам» для Байдена
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Россия и Украина могли бы сесть за стол переговоров, но Вашингтон сознательно становится главным противником Москвы, пишет американская газета The New York Times. Решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны, предупреждает издание.
Российская спецоперация превратилась в борьбу на истощение, в которой Украина проигрывает, пишет газета The New York Times. В материале отмечается, что в настоящий момент боевые действия напоминают сражения Первой мировой войны: солдаты пытаются прорвать относительно стабильные линии фронта.
В столкновениях подобного типа чаще всего выигрывает тот, кто рационально использует ресурсы. Автор материала Кристофер Колдуэлл считает, что преимущество в этом вопросе на стороне России – о чем свидетельствуют демографические и экономические показатели. Но мирному урегулированию препятствуют США, чьи действия способствуют эскалации конфликта.
Решение Запада поставить ВСУ современные танки выводит противостояние на новый уровень. Идея, по мнению автора статьи, состоит в том, чтобы перемотать историю вперед: совершить скачок от позиционных сражений Первой мировой войны к активным столкновениям Второй мировой. В статье подчеркивается, что Вашингтон сознательно «заменяет» противника Москвы: вместо режима президента Украины Владимира Зеленского главным антагонистом России теперь выступают именно США и президент Джо Байден.
Большинство атак ВСУ были связаны с использованием американских информационных сетей. Таким образом, с точки зрения России, основная угроза исходит со стороны Штатов, но не Украины. Уточняется, что ситуация может усугубиться с поставкой ВСУ танков Abrams.
Кроме того, использование все более передовых вооружений требует присутствия на поле боя американских экспертов. По мнению издания, США рискуют превратить текущий конфликт во «второй Вьетнам».
Ранее Вашингтон решил передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Америка уже начала подготовку экипажей ВСУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение США «бременем для европейских налогоплательщиков». Он предупреждал, что американское вооружение сгорит так же, как и любое другое.
Вместе с тем правительство Германии предоставит Киеву на первом этапе одну роту танков Leopard 2A6 (14 машин из собственных запасов). Как отмечал министр обороны страны Борис Писториус, итоговая цель заключается в том, чтобы союзники в общей сложности отправили Украине 88 (по другим данным – 120) моделей.
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Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллерийских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллерийский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы «воздух – земля» для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
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Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.
«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.
«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.
«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.
Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.
В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.
«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.
«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.
Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.
Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.
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В России объяснили нежелание украинских военнопленных возвращаться домой
Правозащитница Шеслер: Российский плен – лучший выход для солдат ВСУ
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Украинские власти демонстрируют, что возвращение из плена украинского солдата – большая победа. Но все понимают, что в дальнейшем военного снова отправят на фронт. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала правозащитница Лариса Шеслер. Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский сообщил, что родня украинских военнопленных просит не возвращать их домой.
«Ко мне лично обращались родственники одного из украинских военных, который предположительно находится у нас в плену. И они просили передать ему, чтобы тот ни при каких условиях не возвращался на Украину», – рассказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
«Родные понимают, что плен – это лучший выход и для солдата, и для близких. Ведь по возвращении на родину его, скорее всего, вновь отправят на фронт. У русских же ему гарантирована безопасность, тепло и медицинская помощь. Он может пережить тяжелые времена в довольно неплохих условиях», – перечислила собеседница.
«Даже самые отъявленные украинские патриоты начинают придерживаться этой мысли. Несмотря на то что Киев всячески показывает, что возвращение из плена – торжество власти, военного в дальнейшем также может ждать разбирательство. А это тоже несет определенные риски», – заключила Шеслер.
Ранее зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский завил, что матери и жены украинских военнослужащих обращаются к уполномоченному по правам человека в России и просят оставить своих близких, чтобы тех не отправили воевать на Украине.
Полянский отметил, что к подобному приводит командование ВСУ, поскольку оно использует собственных подчиненных как «пушечное мясо». Сами военнопленные рассказывают о страшных условиях службы и отношении к ним со стороны командования, заключил заместитель постпреда России.
Ситуацию осложняет тот факт, что ВСУ ликвидируют тех, кто готов сдаться в плен. Так, на минувшей неделе около Кременной группа украинских военных, состоящая из 12 человек, запросила у своего командования разрешения на сдачу. Однако сразу после этого их накрыла собственная артиллерия.
Напомним, украинские военнопленные рассказали о том, что боевой дух ВСУ и нацбаты поддерживают при помощи наркотических веществ.
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Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.
По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».
Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.
Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.
Кадыров назвал сроки окончания СВО
Кадыров: Спецоперация России на Украине закончится до конца года
В беседе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмедом Дудаевым глава республики Рамзан Кадыров заявил, что российская спецоперация на Украине завершится до конца года.
По словам Кадырова, европейские государства признают неправильность своих действий, и Запад встанет на колени и будет взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией.
«Другого не должно быть и не будет», – передают «Ведомости» слова Кадырова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Рогов заявил о желании добровольцев с Запада воевать за Россию
Рогов: Добровольцы из Франции, Германии, Британии и США хотят воевать за Россию
Добровольцы из западных стран, включая Францию, Германию, Британию и США, изъявляют желание прибыть в Запорожскую область и воевать на стороне России, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, граждане Британии, Италии, США, Германии, Франции и других стран обращаются с просьбой разрешить им вступить в ряды Российской армии в качестве добровольцев, но пока это сложно сделать по логистическим причинам, передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, на сегодня в Запорожском добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова служат добровольцы из Швеции, Турции и Сербии.
Ранее три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области.
Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.
Ранее российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
МИД потребовал от посольства США прекратить вмешательство в дела России
СМИ: Посольство США получило ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России
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Американскому посольству в Москве передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, сообщил близкий к руководству МИД России источник.
В ноте содержится требование прекратить «несовместимые со статусом диппредставительства действия», подразумевающие вмешательство в российские дела, передает ТАСС.
«Американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям», – подчеркнул он.
По словам собеседника, «американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя агентов влияния с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям». «Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности», – указал он.
«Новому послу США в Москве Линн Трейси сделано жесткое представление о необходимости строго соблюдать российские законы и прекратить деятельность, идущую вразрез с требованиями властей Российской Федерации», – добавил источник.
Напомним, 30 января новый американский посол в России Линн Трейси прибыла в Министерство иностранных дел России для вручения верительных грамот.
МИД назвал конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
Спикер МИД Захарова назвала конфискацию активов Малофеева со стороны США неприкрытым грабежом
В Москве конфискацию активов российского бизнесмена Константина Малофеева со стороны США сочли завязанным на политике неприкрытым грабежом, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте ведомства отмечается, что такое решение со стороны главы США Джо Байдена олицетворяет собой неприкрытый грабеж по политическим мотивам.
Захарова подчеркнула, что Штаты конфискуют средства вопреки собственным законам и фундаментальным принципам, которые в США якобы гарантируют неприкосновенность частной собственности. Более того, делают это «путем сомнительных правовых ухищрений и манипуляций», отметила представитель МИД.
По ее словам, все объявленные враждебными Вашингтону страны получили возможность лично убедиться в том, что «разговоры о гарантиях вкладов и инвестиций не более чем пустой звук».
«Международному бизнесу преподан наглядный урок беззакония, когда любую собственность можно легко отобрать и отдать правильному клиенту, если в США так решат», – заметила Захарова, резюмируя подорванное доверие к американской финансовой системе.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий решил направить российские активы на закупки угля для населения.
В Австрии раскрыли схему отправки солдат НАТО на Украину
Австрийский полковник Райснер рассказал, что солдаты НАТО воюют на Украине в качестве наемников
Украине не нужны солдаты НАТО, они уже находятся в зоне СВО в качестве наемников, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.
По его словам, военные из Австрии или стран НАТО просто увольняются со службы и становятся наемниками, которых уже нельзя считать представителями вооруженных сил своих государств. Так, военные снимают форму, подписывают контракт и едут на Украину, становясь не военнослужащим своего государства, а наемником по контракту, передает РИА «Новости».
Райснер добавил, что в зоне СВО находится большое количество именно наемников, а не солдат альянса.
Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что датские наемники «засветились» в конфликте на Украине, Копенгаген не препятствует их вербовке.
Пушилин рассказал об успехах российских сил в направлении Северска
Российские силы добились определенных успехов в направлении Северска, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».
Он подчеркнул, что эти успехи имеют важное значение для освобождения Красного Лимана, передает ТАСС.
Ранее Пушилин рассказал, что российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций.
Марочко сообщил о неумении ВСУ ремонтировать западную технику
Подполковник ЛНР в отставке Марочко: ВСУ не умеют ремонтировать западную технику, она выходит из строя в зоне СВО
Располагающие западной техникой на территории спецоперации украинские военные не обучены ее чинить, она выходит из строя даже при незначительных заморозках, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, поставляемые западными странами танки нереально починить в полевых условиях, несмотря на обилие методических рекомендаций. К таким сильным повреждениям приводят в основном нестабильные погодные условия, у техники промерзают люки, звенья гусеничной сетки, узлы и агрегаты, передает ТАСС.
Тем временем в России нарастили производство снарядов, способных уничтожать танки НАТО.
Сослуживцы попросили наградить Звездой Героя накрывшего собой гранату бойца
Накрывшего собой гранату и спасшего сослуживцев в зоне СВО бойца попросили наградить Звездой Героя
Участники специальной военной операции обратились с просьбой посмертно наградить Звездой Героя забайкальца Павла Кочева, который накрыл собой гранату и спас сослуживцев.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале опубликовал очерк о подвиге Павла Кочева. Он рассказал, что бойцы штурмовой группы осенью 2022 года в разное время приезжали в Читу и побывали на могиле погибшего товарища. Они первыми подписали письмо, где рассказали о героической гибели сослуживца, и призвали наградить его посмертно Звездой Героя. В очерке написано, что Павел погиб 14 августа.
«Граната упала посередине: справа от Алексея и слева от Павла. Рядом, чуть впереди и чуть позади были Иван, Сергей, Юра и Миша. Судя по всему, Павел понял, что отбросить гранату уже не успеет, и, как лежал, прыгнул прямо на нее. Левым боком упал на смертельный железный комок. Осколки, вылетевшие из-под его тела, посекли «Малого», – рассказывают боевые товарищи Павла, считая, что если бы не он, они бы погибли.
Ходатайство о представлении Кочева к награждению Золотой Звездой Героя поддержали не только Гурулев, но и Забайкальская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и общественные организации.
Ранее майор медслужбы в Запорожской области Александр Сеикаев был награжден орденом Мужества посмертно. Он погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать.
Эксперт: Apple выполняет требования ФАС из-за боязни потерять российский рынок
Эксперт Единин: Западные компании все чаще выполняют требования нашего законодательства
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Исполнение предписаний российских регуляторов зарубежными компаниями свидетельствует об их нежелании терять российский рынок. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал замдиректора ИРИ Борис Едидин. Ранее стало известно, что Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского».
«Исполнение предписания ФАС американской компанией Apple наглядно говорит о том, что обращения в суды в целях защиты прав и интересов российских пользователей и компаний имеют смысл», – рассказал заместитель генерального директора АНО «ИРИ» по правовым вопросам Борис Едидин.
«В целом западные компании рассматривают российский рынок как сферу своих интересов. Поэтому они заинтересованы действовать в рамках закона и выполнять требования антимонопольных органов, чтобы не потерять его», – рассуждает эксперт.
Рассуждая о том, можно ли ожидать развития позитивного диалога между российским регулятором и западными ИТ-компаниями, собеседник отметил, что «да, действительно, все об этом свидетельствует, поскольку данный случай не единственный».
«У нас есть уже достаточно много примеров, когда иностранные компании добросовестно выполняют требования российских регуляторов. Данный случай продолжает такую тенденцию и, как мне кажется, она имеет все шансы к развитию», – отметил Едидин.
Кроме того, как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, продавливать свои монопольные интересы для таких компаний, как Apple, становится все сложнее. Развиваются альтернативные, с том числе отечественные, магазины приложений с более выгодными для разработчиков и пользователей условиями. Это вынуждает иностранных ИТ-гигантов задуматься о реальной конкуренции и отказываться от тотальной диктовки своих правил.
Ранее стало известно, что американская компания Apple исполнила предписание ФАС по делу с «Лабораторией Касперского». Законность предписания поддержали суды двух инстанций. Apple была обязана исключить из лицензионного соглашения с разработчиками (DPLA) положение, позволяющее компании не допускать в App Store приложение разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям и политикам Apple. Также компания должна была вернуть в iOS функционал, необходимый для надлежащей работы сторонних приложений родительского контроля.
В настоящее время Apple приняла дополнительное соглашение к DPLA, которое исключает применение пункта о недопуске приложений для российских разработчиков. Изменения действуют с 21 октября 2022 года. Кроме того, в очередной версии iOS 15 Apple добавила в операционную систему Screen Time API (интерфейс прикладного программирования) в отношении приложений родительского контроля.
Ведомство проанализировало возможности интерфейса и пришло к выводу, что, используя данный API, разработчики могут реализовать технические возможности, которые ранее были утрачены. В результате приложения родительского контроля смогут обладать обширным функционалом, конкурируя со встроенным в iOS приложением Screen Time от Apple.
В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам административного расследования оштрафовала компанию Apple более чем на 1,1 млрд рублей. Эту сумму требуется выплатить в течение двух месяцев с момента вынесения штрафа.
Как сообщается на сайте ФАС, Apple навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать платежный инструмент компании в приложениях. Правила магазина приложений App Store запрещали разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты, поясняют в антимонопольном ведомстве.
В конце 2022 года в ФАС России поступила информация от компании Apple об исполнении выданного службой в 2020 году предписания. Ведомство проанализировало информацию и пришло к выводу о его надлежащем исполнении в полном объеме.
Финалист «Лидеров России» возглавил отряд добровольцев на передовой
Финалист трека «Госуправление» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Денис С. отправился в зону СВО, вместе с офицерами Генштаба обучил добровольцев и возглавил их отряд.
За проявленный героизм на важном участке линии фронта 45-летний полковник запаса Денис С. представлен к награждению Орденом Мужества, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Он отправился добровольцем на фронт еще в начале СВО, уволившись с должности начальника отдела экономики муниципального образования в Краснодарском крае.
После сообщения о представлении к награде Денис отметил, что «главное – отношение ко мне моих подчиненных, их жизни и выполнение боевых задач».
Он командует отрядом добровольцев, в который входят более 400 человек с Дальнего Востока, Урала, Сибири, Кубани и Северного Кавказа. Его подразделение защищает участок передовой линии на важном направлении СВО.
«Моральный дух очень высокий. Мы хотим помочь наступать ребятам на Донецком направлении – вот где сейчас действительно сражается цвет нации, герои!» – отметил он.
В зоне спецоперации он взял позывной «Маэстро», как у героя Леонида Быкова в советском фильме «В бой идут одни старики». «Носить такой позывной обязывает ко многому. Во время Великой Отечественной с ним наши деды уничтожали фашистов на этой же земле», – подчеркнул он.
Денис С. особо подчеркнул: он гордится тем, что является гражданином России – великой страны, подарившей миру Суворова, Пушкина, Чайковского.
Денис С. окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД, Общевойсковую академию ВС России и Ростовский филиал РАНХиГС при президенте РФ. Служил во внутренних войсках, в том числе разведке и спецназе. Награжден медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».
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