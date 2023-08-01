Открытие МФЦ в Геническе наметили на конец августа

К работам приступили в апреле 2023 года. Строители уже приступили к внутренней отделке МФЦ и внешнему благоустройству, работа продвигается по графику.

«Светильники устанавливаем энергосберегающие, будет детская площадка, фонтан, тротуары, пешеходная дорожка, малые архитектурные формы, лавочки. Все это уже закуплено, привезено. Часть освещения, которая находится в парке им. Шевченко, а его с многофункциональным центром соединит тротуарная дорожка, уже освещается. Думаю, посетителям и жителям будет комфортно», – сказал руководитель рабочей группы Адыгеи Хизир Хатко.

Техника и работники на объектах республики Адыгеи в основном местные, из Херсонской области. С ходом строительных работ в МФЦ, который изначально по просьбам местных жителей был включен в народную программу, ознакомился депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Он отметил, что регионы-шефы подходят к восстановлению и строительству комплексно. Возводят не только сам объект, но и не забывают про благоустройство и прилегающую инфраструктуру. Дорогу, ведущую к МФЦ, расширили и асфальтировали. В ближайшее время оборудуют подходы к центру, стоянки, выполнят внешнее благоустройство и тротуары.

«Посмотрели на строительство многофункционального центра в Геническе в рамках Народной программы. Строит республика Адыгея, регион шеф Генического района Херсонской области. Люди работают, никто не стоит, МФЦ уже виден. Мебель закуплена, даже фонтан будет. Самое главное, что очень удачно выбрано месторасположение многофункционального центра. Здесь по соседству парк имени Шевченко. Это центр притяжения людей, и я думаю, что здесь, около МФЦ, будет достаточно много народа. Очень здорово, что регионы шефы при создании объектов подходят комплексно. Создают сопутствующую инфраструктуру, от мусорных баков до мебели и светильников», – отметил Кастюкевич.

В самом центре так же предусмотрено все необходимое для посещения его маломобильными жителями.

«Строители вообще хорошо работают. Они так работают, как никто в жизни не работал. Раньше здесь был «мусорник», обычная свалка, трава росла в человеческий рост. Мы очень довольны, очень рады, что теперь порядок будет», – поблагодарила местная жительница Валентина Владимировна.

Сюрпризом жителям и украшением многофункционального центра станет эксклюзивный розарий, где будут высажены розы в цветах российского флага: красные, белые и синие.