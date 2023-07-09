В Совфеде предложили устанавливать на электросамокаты госномера

Сенатор Васильев предложил ввести госномера для электросамокатов по аналогии с автомобилями

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны получить государственные номерные знаки, без этого говорить о штрафах для СИМ преждевременно, заявил зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети.

Как указал Васильев, главной задачей сегодня должна быть обязательная госрегистрация всех средств индивидуальной мобильности, присвоение им государственных номерных знаков и установка на них номерных знаков. По его словам, следующим шагом станет создание надежной системы фиксации правонарушений, передает ТАСС.

Он добавил, что на сегодняшний день называть размеры штрафов нарушителей дорожного движения пользователями СИМ преждевременно, поскольку необходимо наладить систему контроля за передвижением водителей электросамокатов.

Сенатор добавил, что речь должна идти о специальных выделенных дорожках для передвижения с использованием СИМ, которые во многих городах просто отсутствуют, но, с другой стороны, на выделенных велодорожках нет никаких ограничивающих знаков. Кроме того, он уточнил, что не во всех населенных пунктах есть соответствующие фиксирующие устройства, а значит, пользователи СИМ будут поставлены в заведомо неравные условия.

Васильев отметил, что за езду на электросамокатах вдвоем уже сейчас можно вводить штраф в размере 1 тыс. рублей. По его мнению, фиксировать такой вид нарушений по аналогии с переходом в неположенном месте может лично сотрудник ГИБДД.

Ранее «Единая Россия» выступила с предложением ввести ограничения при управлении электросамокатами ради безопасности пешеходов.