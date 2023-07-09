Генерал ВС США заявил о бесполезности кассетных бомб для ВСУ

Политолог объяснил природу низких моральных качеств Зеленского

Политолог Асафов: Зеленский лишен эмпатии к украинцам и заботится лишь о своих бизнес-активах

Сперва Владимир Зеленский зарабатывал деньги в России, затем стал президентом благодаря финансовым и медийным ресурсам олигарха Игоря Коломойского, а позже вновь сменил «инвестора» и полностью вжился в роль, которая ему отведена Вашингтоном. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Асафов.

«Если вспоминать предысторию, то для Зеленского после работы в России участие в выборах президента под покровительством олигарха Игоря Коломойского было еще одним способом заработка. И если Коломойский пытался защитить свои активы, то шоумен и комик стремился нажиться», – напоминает Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты РФ.

Более того, пока Зеленский зарабатывал в России, он критиковал политику экс-президента Петра Порошенко по таким вопросам как статус русского языка и положение канонической Украинской православной церкви. Но это явление было временным.

«Обкатав в новых условиях «Квартал 95» и выпустив сериал «Слуга народа», Зеленский получал доступ к политическому лоббизму. Даже если бы он проиграл выборы президента, для него открывались двери в Раду. И тогда никто не думал о том, что подобный бизнес-план приведет к той ситуации, к которой он привел», – добавил он.

«Вскоре Зеленский понял – в борьбу с Россией готовы инвестировать. Запад дает деньги не только под условный «Евромайдан», но и под любую антироссийскую деятельность. Посмотрев, как это работает на практике, Зеленский решил вжиться в ту роль, которую ему предложили в Вашингтоне, и ушел от Коломойского, забыв о своих обещаниях добиться мира в Донбассе. Сейчас он всецело оправдывает ожидания своих инвесторов, причем с лихвой», – подчеркивает эксперт.

«Мы знаем, что аппетит приходит во время еды. Данные о финансовом состоянии Зеленского и его окружения известны. Доходы растут. Очевидно, что у президента Украины не осталось эмпатии к украинцам, а также никаких моральных и этических принципов, которые и до того были низкими», – акцентирует политолог.

«Единственное, что беспокоит Зеленского – это не судьба Украины, а поиск способа проиграть военный конфликт таким образом, чтобы не потерять нажитое имущество и деньги. Его бесконечное попрошайничество лишь подтверждает эту точку зрения. Да и любое выступление Зеленского всегда сопровождается словами «Дайте денег», – заключил Асафов.

В последнее время Зеленский все активнее обвиняет западных партнеров в том, что продвижение украинской армии проваливается из-за недостаточных поставок оружия. Он считает, что контрнаступление ВСУ могло бы начаться намного раньше, но при условии своевременных поставок вооружений с Запада. Об этом он заявил в интервью CNN.

Кроме того, в преддверии саммита НАТО Зеленский продолжает давить на западные страны в вопросе поставок истребителей F-16. В субботу президент Украины провел телефонные переговоры и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, с которым договорился о сроках начала обучения украинских пилотов управлению самолетами.

Ранее чешский премьер Петр Фиала после встречи с Зеленским заявил, что Прага передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы.

На фоне этого Зеленский, вопреки мнению и желаниям украинцев, активно уничтожает каноническую Украинскую православную церковь. Ранее религиовед Роман Лункин отмечал, что Зеленский и его окружение готовы ликвидировать УПЦ в угоду собственным политическим амбициям.