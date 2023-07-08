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8 июля, суббота | Последнее обновление — 17:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский сообщил о возвращении из Турции командиров «Азова»
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Исходя из концепции гибридной войны, разработанной стратегами НАТО, урон противнику наносится в разных областях и самыми разными силами и средствами, но с единой целью.
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Англосаксы применили к Японии иную, чем к другим зависимым странам, тактику: опасаясь растущей мощи царской России, они стали превращать Японию в таран против нашей страны. И уже потом сами японцы английскую теорию «бремени белых» перекроили в теорию «бремени желтых».
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Контрнаступление проваливается, самолеты не дают, премьер Румынии паникует. Что делать ЗЕ-команде? Она идет по привычному пути – пытается исказить реальность в информационном поле.
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Президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе, отменил свою пресс-конференцию, вернулся в Париж и созвал заседание кризисного штаба из-за усиливающихся беспорядков
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Со дна Атлантического океана подняты обломки батискафа «Титан», следовавшего к месту гибели «Титаника», а также предположительно человеческие останки. Из канадского порта Сент-Джонс их перевезут в США для расследования морской комиссией
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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МИД России прокомментировал решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы
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Решение Вашингтона предоставить Киеву кассетные боеприпасы является проявлением агрессивного курса, цель которого – затянуть конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, передача нацелена на войну до «последнего украинца», говорится в комментарии на сайте МИД.
Отмечается, что США из-за своего решения поставлять кассетные боеприпасы «фактически станет соучастником в минировании территории» и будет нести ответственность за подрывы в будущем.
Напомним, Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. В Британии рекомендовали не делать этого.
Большинство жителей Германии поддержали вступление Украины в НАТО
Большинство немцев выступили за то, чтобы Украину приняли в НАТО, следует из данных опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства DPA.
Из опроса следует, что 42% респондентов высказались за то, чтобы Украина стала членом НАТО после окончания конфликта, 13% опрошенных выступили за немедленное присоединение, а 29% сказали, что принципиально против вступления Украины в альянс.
Отметим, что еще в мае 2023 года, по данным агентства DPA, 54% немцев выступили против вступления Киева в ряды членов НАТО. Поддержали присоединение тогда 27%.
По мнению социологов, сейчас граждане Германии (58%) хотят, чтобы Россия и Украина немедленно начали переговоры, 26% высказались против этого, а 16% не стали отвечать на вопрос.
Накануне в Белом доме заявили, что Украина пока не соответствует всем необходимым требованиям, чтобы стать членом НАТО.
Российские войска нанесли удар по «Кракену»
Глава пресс-центра Южной группировки российских войск Астафьев сообщил об ударе по резервам нацистского «Кракена»
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Поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.
Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям украинских военных и их опорным пунктам на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Российские войска сорвали две попытки штурмовой группы вооруженных сил Украины прорвать оборону в районе Майорска. ТОС «Солнцепек» накрыла силы ВСУ у Богдановки, передает ТАСС.
Напомним, в мае в результате ракетного удара было поражено расположение украинского нацбатальона «Кракен» (признано террористической организацией и запрещено на территории России). В июле также были нанесены ракетно-бомбовые удары по местам дислокации подразделений нацистского формирования.
Эрдоган заявил о праве Украины вступить в НАТО и визите Путина в Турцию
Эрдоган встретился с Зеленским в Стамбуле и заявил о праве Украины вступить в НАТО
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Украина «заслуживает членства в НАТО», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Он также заявил о возможном визите российского лидера Владимира Путина в Турцию в августе.
Эрдоган выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины». Он сообщил, что рассчитывает на продление зерновой сделки «хотя бы на три месяца». При этом Турция выступает за «пролонгацию на два года».
Также Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры «как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленных». «В следующем месяце господин Путин посетит Турцию. И у нас вновь будет возможность в формате тет-а-тет обсудить эту тему», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь, Зеленский заявил, что зерновая сделка не должна зависеть от позиции одного государства. По его словам, «есть много разных проблем и вызовов», поэтому он выступил против ситуации, при которой приходится «собираться каждый раз, чтобы думать, как прожить два месяца людям в мире, как снова договориться». Зеленский сказал, что «должны быть разные коридоры». Он пояснил, что речь идет о движении судов из портов Николаевской области.
Говоря о возможности мирного урегулирования, Зеленский подтвердил свою позицию о неприемлемости «замораживания конфликта» и приверженность своему так называемому мирному плану.
Напомним, президент США Джо Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе.
В МИД России указывали, что оснований для продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, при текущей позиции Запада и молчании ООН нет.
Российский танк посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
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Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».
Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».
Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».
На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.
Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское.
Крымские татары обратились к Эрдогану с просьбой
Крымские татары призвали президента Турции направить на полуостров своих представителей
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Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов призвал президента Турции Тайипа Эрдогана направить в Крым своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар. По его словам, Эрдоган на встрече с Владимиром Зеленским отождествлял крымских татар с Украиной, что не имеет ничего общего с реальностью.
Президенту Турции следовало бы направить на полуостров своих представителей для ознакомления с реальной жизнью крымских татар, а потом уже делать заявления, считает Крымскотатарский общественный деятель, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Об этом он заявил РИА «Новости».
Смирнов заявил, что крымские татары вели борьбу за свою свободу все годы нахождения полуострова в составе Украины. Общественный деятель указал, что украинское руководство категорически отказывалось принимать решение о реабилитации крымских татар, крымскотатарский язык не признавался государственным, запрещалось строить Соборную мечеть.
По его словам, по этим причинам весь полуостров в годы нахождения в составе Украины превратился в «поляну протеста». Смирнов выразил уверенность, что лидеру Турции это очень хорошо известно, но признавать это публично он не торопится.
Смирнов напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией президент Владимир Путин одним из первых своих указов реабилитировал крымских татар, армян, болгар, греков, немцев и итальянцев, крымскотатарский язык стал в Крыму государственным.
Он также обратил внимание, что в столице Крыма подходит к завершению строительство Соборной мечети. Он также отметил, что десятки миллиардов рублей вложены в строительство социальных объектов, дорог и инженерных коммуникаций в местах компактного проживания крымских татар, в которых при Украине было средневековое бездорожье.
Напомним, Турция отказалась признавать новые границы России.
Ребенок расстрелянной украинским пограничником пары умер от голода в Мариуполе
В Мариуполе в 2022 году умер от голода ребенок расстрелянной украинским пограничником семейной пары
В 2022 году в Мариуполе умер от голода ребенок с ДЦП – он остался один в квартире, так как его родителей расстрелял украинский пограничник, свидетельствуют материалы расследования.
В июне пленный украинский пограничник Сергей Ростовский признался, что весной 2022 года убил безоружных мужчину и женщину в Мариуполе, которые ехали на мотороллере. Их остановили, но из-за начавшейся неподалеку стрельбы пара испугалась и попыталась уехать. Тогда пограничник открыл огонь.
СК России предъявил ему обвинение в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве, передает РИА «Новости».
В силовых структурах сообщили, что в ходе расследования «получены дополнительные данные, свидетельствующие о гибели ребенка». Его бабушка рассказала, что в последний раз дочь и ее мужа видела в январе 2022 года, а с началом боевых действий телефонная связь прервалась.
Узнав о гибели дочери, женщина приехала к ней домой, где и «обнаружила труп внука». «Я сделала вывод, что он умер от голода, поскольку в квартире валялись сырые овощи со следами зубов, также она отметила, что ребенок был болен ДЦП», – сказано в протоколе.
Также она рассказала, что посетила «место захоронения своей дочери и ее мужа». «По прибытии к указанному месту я действительно увидела на обочине проезжей части захоронение в виде холмика, из которого торчала табличка с надписью «Тут похоронены врачи», – рассказала она.
Напомним, боевик нацбатальона «Азов» (запрещен в России) Антон Кузнецов с позывным Малибу рассказал, как поджигал мирных жителей Мариуполя и стрелял им в спины. Анатолий Килюшик с позывным Швейк также признался в расстрелах и сожжении мирных жителей Мариуполя. На допросах другие украинские военные также рассказали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Военкоры: ВСУ вывели войска из населенного пункта в Запорожской области
Военкоры: ВСУ прекратили бои за населенный пункт Пятихатки и отступили
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Вооруженные силы Украины остановили бой за населенный пункт Пятихатка и отступили, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы публикации связывают вывод войск из поселка с решением командования, которое пришло к выводу, что прорыв на этом направлении – это бесперспективно. Отмечается, что войска уже начали покидать населенный пункт, они уходят вглубь обороны.
«Их провожала наша артиллерия, наводившаяся с коптеров», – рассказало издание.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, что ВСУ ведут строительство локальных пунктов управления с целью активизации боевых действий в районе Запорожской АЭС. Он также назвал новую тактику ВСУ в Запорожской области «разминированием ногами».
Напомним, активные боевые действия в районе села Пятихатки в сторону Жеребянки продолжаются с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Бои высокой интенсивности с задействованием танков и другой бронетехники могут длиться часами. При этом украинские националисты встречают жесткий отпор российских сил.
В Белом доме заявили о тяжелом контрнаступлении ВСУ
В Белом доме заявил о тяжелом продвижении ВСУ при контрнаступлении
Украинское контрнаступление проходит тяжело, ВСУ встречают серьезное сопротивление со стороны Российской армии, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Российские военные окопались и бросили значительные силы и много боеприпасов для отражения наступления, заявил Салливан, передает РИА «Новости».
Он добавил, что киевский режим настроен продолжать и пока не использовал значительные ресурсы.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось для них большими потерями в живой силе и в технике.
Западные СМИ назвали способ нейтрализации F-16 на Украине
Newsweek: Россия будет уничтожать обслуживающий персонал F-16 при поставке их Украине
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Персонал, который будет обслуживать истребители F-16 на территории Украины станет «законными военными целями» для российских ударов, заявил бывший командующий ВВС США, генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мур.
Он пояснил, что страны, которые планируют поставить Киеву истребители F-16, также должны будут направить подрядчиков или военнослужащих, имеющих опыт обслуживания сложных самолетов, передает Newsweek.
Одной из сложностей при поставках истребителей Киеву является потребность самолетов в централизованных базах. Сейчас советские самолеты, которые использует Украина, эксплуатируются в рассредоточенных местах. Наличие централизованных баз упрощает для России нанесение ударов.
По словам Мура, на этих базах будут размещены, вероятно, западные или натовские подрядчики, по крайней мере на начальный период, для наблюдения за наиболее сложным техническим обслуживанием.
«Если граждане стран, предоставляющих самолеты, нужны на базах, они становятся очень и очень интересной мишенью для России, и эти места станут законными военными целями в соответствии с законами вооруженного конфликта», – сказал Мур.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев может получить истребители F-16 до завершения конфликта на Украине.
Белый дом принял решение передать Украине кассетные боеприпасы
Вашингтон намерен передать киевскому режиму кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 7 июля.
Решение о передаче кассетных боеприпасов откладывалось из-за рисков для мирного населения, заявили в Белом доме, передает РИА «Новости». Однако теперь в Вашингтоне считают, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для мирных граждан.
США также увеличивают производство артиллерийских снарядов для удовлетворения нужд Киева, подчеркнули в Белом доме.
В пятницу в ФРГ заявили, что не одобряют передачу Киеву кассетных боеприпасов.
Байден объяснил согласие передать Украине кассетные боеприпасы
Байден объяснил решение передать Украине кассетные боеприпасы нехваткой у США обычных снарядов
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У Украины заканчиваются обычные снаряды, у США их тоже недостаточно, поэтому Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что исход конфликта «зависит от боеприпасов», которых у США также осталось «мало». В связи с этим была принята рекомендация Пентагона по кассетным боеприпасам. Указывается, что это делается «не в качестве постоянной меры, но на переходный период», пока в США «не произведут больше боеприпасов калибра 155 мм», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Президент заявил, что «это было непростое решение», которое должно обеспечить успех украинского контрнаступления. По его словам, основной вопрос заключается в том, есть ли у Украины «оружие, чтобы остановить сейчас русских, не позволить им остановить украинское наступление, или же его нет». «Я решил, что оно им нужно», – сказал Байден.
New York Times пишет, что решение администрации США предоставить киевским властям кассетные боеприпасы вызвало гнев среди большой части представителей Демократической партии в американском Конгрессе.
Напомним, Вашингтон решил передать Украине кассетные боеприпасы. Украина может повторить судьбу Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, куда США также отправляли кассетные боеприпасы. Поля былых сражений там все еще усыпаны неразорвавшимися снарядами.
Эксперт пояснил смысл гарантий безопасности Украине от США «по типу Израиля»
Политолог Лукьянов пояснил смысл предложенных Байденом гарантий безопасности для Украины
Политолог Федор Лукьянов рассказал, что означают предложенные главой американского государства Джо Байденом Украине гарантии безопасности «по типу Израиля».
Лукьянов пояснил, что «израильские гарантии» подразумевают «неограниченное снабжение вооружением» в период военного конфликта, а также предлагают «политическое прикрытие в любой ситуации». «Видимо, это предлагается и Украине», – заявил он в Telegram.
Напомним, Байден «не думает», что Украина «готова для членства в НАТО». По его мнению, сейчас преждевременно ставить на голосование вопрос о ее членстве в альянсе. Однако США «были бы готовы» предоставить ей гарантии безопасности «по типу Израиля», сказал он.
Демократы осудили решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы
Сенаторы США раскритиковали Байдена за решение передать Украине кассетные боеприпасы
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Решение президента США Джо Байдена направить Киеву кассетные боеприпасы вызвало возмущение у демократов, пишут западные СМИ.
Демократы обвинили президента в «лицемерном решении, которое ставит под угрозу моральный авторитет США». При этом поставки этого вида боеприпасов Киеву поддержали некоторые республиканцы, передает «Коммерсант» со ссылкой на The New York Times.
Член Палаты представителей Крисси Хулахан заявила, что победа Киева в конфликте «не должна достигаться за счет наших американских ценностей и тем самым демократии как таковой».
По мнению члена Палаты представителей Сары Джейкобс, из-за поставок кассетных боеприпасов не выйдет провести успешное экономическое восстановление Украины.
Об опасности боеприпасов такого типа напомнил член Палаты представителей Джеймс Макговерн. Он уточнил, что боеприпасы рассеивают сотни бомб, которые могут распространяться далеко за пределы военных целей и ранить, калечить и убивать гражданских даже спустя долгое время после конфликта.
По мнению сенаторов Патрика Лихи и Джеффа Меркли, использование кассетных боеприпасов усугубит и без того разрушительные последствия конфликта для гражданского населения. «Зная, что это оружие вызывает неизбирательный террор и хаос, мы оба – как и многие другие представители международного сообщества – годами работали над тем, чтобы положить конец его использованию», отметили сенаторы в материале для The Washington Post.
При этом некоторые республиканцы, по данным The New York Times, хвалили решение Байдена.
Напомним, Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. В Киеве пообещали США «ответственно использовать» кассетные бомбы.
Белый дом: Украина не выполнила требования для вступления в НАТО
В Белом доме заявили о невыполнении Украиной требований для вступления в НАТО
Украина пока что не отвечает требованиям для вступления в НАТО, заявил в интервью телеканалу CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он напомнил, что есть определенные требования, которым должен соответствовать член НАТО, Украина этим требованиям пока не соответствует, передает ТАСС.
Также Кирби отметил, что Украина находится в состоянии конфликта. «Всем нужно сосредоточиться на том, чтобы помочь им преуспеть», – добавил Кирби.
Ранее сообщалось, что НАТО направит Украине пакет помощи на 500 млн евро.
В Киеве назвали пять принципов использования кассетных боеприпасов
Министр обороны Украины рассказал о подробностях использования кассетных боеприпасов
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что кассетные боеприпасы необходимы ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке.
Так, по словам Резникова, кассетные боеприпасы будут использованы якобы только для «деоккупации международно-признанных территорий Украины», а не для ударов по территориям России.
Второй принцип – ВСУ якобы не будут использовать кассетные боеприпасы в городской застройке, только на линии обороны. Третий – Украина будет вести учет мест применения боеприпасов и информировать партнеров. Четвертый – территории, которые будут обстреляны, станут приоритетными для разминирования.
Пятый принцип заключается в том, что Украина проинформирует партнеров об использовании кассетных боеприпасов, в том числе об их эффективности.
Напомним, Вашингтон решил передать Киеву кассетные боеприпасы. В Киеве пообещали США «ответственно использовать» кассетные бомбы. При этом в Демпартии США раскритиковали решение президента Джо Байдена о передаче боеприпасов.
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