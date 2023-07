Еврокомиссия призвала продлить зерновую сделку Лидеры стран Южной Америки выступили против визита Зеленского на саммит с ЕС

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Владимира Зеленского не пригласят на саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств, так как лидеры стран Южной Америки выступили против, сообщает издание Euractiv. Сейчас в Брюсселе идут переговоры о подготовке к саммиту, который запланирован на 17-18 июля, передает РИА «Новости». «Зеленский... изначально получил приглашение от Испании, но (от приглашения) отказались после сопротивления со стороны латиноамериканских лидеров», – говорится в сообщении издания. Из итогового документа, который ранее прислала ЕС, удалили все об Украине. Стороны готовы выступить за конструктивные дипломатические решения конфликта. Появились данные о подозрительном исчезновении Пригожина за несколько дней до мятежа Журналист Петров в эфире канала «Россия 1» рассказал о ходе расследования по делу о вооруженном мятеже Пригожина

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Следственные органы России продолжают расследование уголовного дела, связанного с организацией вооруженного мятежа 24 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист Эдуард Петров. Как сообщил Петров, дело по организации мятежа никто закрывать не собирался, расследование идет полным ходом, следователи и оперативники работают. Он сообщил, что они провели обыски по адресам, где располагаются офисы компаний Евгения Пригожина.



Петров сообщил, что одним из эпизодов дела является фейковое видео Пригожина о том, что якобы по силам и лагерю ЧВК был нанесен ракетный удар. Это видео было использовано как информационный повод для организации мятежа. Петров отметил, что уже доказана сфабрикованность этого видео – в нем есть несколько склеек, постановок, да и сам взрыв никем не был зафиксирован. Журналист напомнил, что, по версии авторов этой постановки, силы Пригожина якобы были обстреляны в пятницу, что привело к мятежу. Однако, по данным следствия, подготовка к нему велась заранее. «Пригожин во вторник пропал вообще с радаров. Он не подходил к телефонам, его не было нигде на связи, его машина пустая перемещалась по территориям. То есть со вторника Евгений Пригожин пропал. И никто не знал, где он находится. И только в субботу Пригожин появился в Ростове», – рассказал Петров.



В эфире также были показаны обыски, которые силовые структуры провели в офисах компаний и медиаструктур Пригожина.

Напомним, напомним, в ночь с пятницы 23 июня на субботу 24 июня в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Данным мятежом попытались воспользоваться антироссийские силы за рубежом в своих интересах, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев: «Американцы и украинцы сразу поняли, что это фальстарт, и им не удастся раскачать ситуацию. Но они дали команду выжать из этой ситуации все, что возможно. Несмотря на то что Пригожин под санкциями, было объявлено, что его нужно поддерживать». Одобрили мятеж самые явные враги России. Так, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объявил, что поддерживает действия Пригожина. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, признанный иностранным агентом в России, и вовсе заявил, что всецело за вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер». «Пригожин нам не друг и даже не союзник... Но его мятеж – уникальная возможность, и второй такой еще долго не будет», – пишет Ходорковский. Глава МИД Украины Кулеба не скрывал своей радости: «В России происходит восстание… Любая проблема в тылу врага отвечает нашим интересам», хотя в конце и делает оговорку, что «сейчас рано прогнозировать последствия». Однако радость русофобских сил длилась недолго. Они были разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Корабли ВМФ России высокоточным ударом нанесли существенный урон стратегическим резервам ВСУ

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Алексей Дегтярев

Российские военные ночью ударили по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, удар наносился оружием большой дальности морского базирования, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что в ночь на четверг ВС России нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также по местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В начале июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Новости СМИ2 Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне Лукашенко: Зеленский понял, что не победит в войне, и начал предъявлять претензии Западу

Фото: Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно понял, что не сможет одержать победу в войне, и поэтому начал предъявлять претензии своим западным партнерам, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. По его словам, Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей, и постепенно начал предъявлять претензии Западу в виде денег и нового оружия, передает ТАСС. Лукашенко указал, что Зеленский договорился с западными лидерами еще до начала специальной военной операции «воевать до последнего украинца» в обмен на оружие и финансовую помощь. По его словам, Зеленский будет настаивать на вступлении НАТО в конфликт с Россией после принятия Украины в альянс. «Страны Запада готовили почву для атаки на нас, прежде всего на Россию, с территории Украины. Давно готовили, с первого Майдана, – сказал Лукашенко. Венгрия выдвинула Украине ультиматум по поставкам вооружений МИД Венгрии: Будапешт блокирует поставки оружия Киеву, пока банк ОТР находится в черном списке

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Венгрия продолжит голосовать против поставок оружия Украине, пока крупнейший венгерский банк OTP находится в списке «международных спонсоров войны», составленном киевским режимом, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжает требовать, чтобы банк был исключен из этого списка. Пока этого не произойдет, Венгрия не согласится на выплаты членам ЕС для поставок оружия Украине, передает РИА «Новости». Министр напомнил, что раньше Венгрия «конструктивно воздерживалась» при голосовании по вопросу поставок Украине вооружений, поскольку республика считает, что такая политика лишь продлевает украинский конфликт. Будапешт считал, что «если другие хотят, то пусть так делают», отметил он. «Но мы и конструктивно воздерживаться не будем, пока банк ОТР в этом списке», – добавил глава МИД Венгрии. Он добавил, что речь идет о венгерских национальных интересах, потому Венгрию не интересует, «что думают об этом в Москве, Вашингтоне и Брюсселе». Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит выделение Украине нового транша помощи от ЕС в размере 50 млрд евро до тех пор, пока Киев не объяснит, на что были потрачены предыдущие 70 млрд евро. Новости СМИ2 Умер актер Алексей Кузнецов

Фото: vk.com/vakhtangov_theatre

Текст: Кристина Цыцура

Заслуженный артист России, актер театр им. Вахтангова, режиссер Алексей Кузнецов умер в возрасте 82 лет, сообщили в театре. В пресс-службе театра добавили, что о месте и дате церемонии прощания сообщат позже, передает ТАСС. Кузнецов служил в театре более 50 лет. В 1964 году окончил Театральное училище им. Бориса Щукина. После вуза поступил в театр им. Вахтангова, где сыграл более 50 ролей. Также снимался в кино, известен по ролям в фильмах «Аттестат зрелости» и «Мы с вами где-то встречались». Группировка «Днепр» сорвала попытку «наката» ВСУ под Херсоном В группировке «Днепр» сообщили о срыве попытки «наката» ВСУ на российские позиции на Херсонском направлении

Фото: кадр из видео РИА «Новости»

Текст: Ольга Никитина

Подразделения группировки «Днепр» уничтожают упреждающими ударами технику украинских националистов на Херсонском направлении, срывая планы противника атаковать российские позиции, сообщил командир подразделения. Он рассказал РИА «Новости», что воздушная разведка ведется круглосуточно и без перерывов. По словам командира, «глаза» подразделения постоянно находятся в воздухе. Зная это, противник перемещает технику и личный состав скрытно, отметил командир. В этот раз, по его словам, была уничтожена украинская техника, также есть потери среди личного состава ВСУ. «Это сорвало планы противника на «накат» на наши позиции», – сообщил командир подразделения группировки «Днепр». Ранее на этой неделе группировка «Днепр» уничтожила склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) и более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Новости СМИ2 Минобороны: Ракеты Storm Shadow все чаще пугают лишь степных тушканов В Минобороны назвали «вселенским враньем» утверждения британского адмирала Радакина о потерях и небоеспособности ВС России

Фото: Lewis Joly/AP/ТАСС

Текст: Антон Никитин

В Минобороны назвали «вселенским враньем» утверждения британского адмирала Радакина о потерях российской бронетехники и якобы утрате половины боеспособности Вооруженными силами РФ. В заявлении Минобороны, опубликованном в Telegram-канале российского военного ведомства, подчеркивается, что опубликованные изданием Financial Times оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья. В российском военном ведомстве отметили, что все это говорится Радакином на фоне стенаний других британских военачальников и даже министра обороны Бена Уоллеса о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского «контрнаступа», но «неожиданно» сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы «потерявшей боеспособность» Российской армией. В Минобороны также заявили, что перехваленные ракеты Storm Shadow все чаще попадают по объектам гражданской инфраструктуры, вызывая, к сожалению, жертвы среди мирного населения, либо падают плашмя, не разрываясь, и пугают «лишь степных тушканов». В российском оборонном ведомстве выразили уверенность, что весь этот поставленный киевскому режиму британский «металлолом» после переплавки еще послужит новым российскими регионам неплохим сырьем в ходе восстановительных работ, а «выковырянные из ракет микросхемы, вероятно, можно будет вставить в российские «стиральные машинки», о чем не так давно рассказывала сказки [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен». В Минобороны подчеркнули, что логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны – выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо хлама, отправляемого на Украину. По мнению российского военного ведомства, проблема властей Соединенного Королевства заключается лишь в том, что необходимо убедить британских налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились. «В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно – даже их перспектив, остается только фантазировать об «утрате боеспособности» Российской армии…» – заявили в Минобороны. В заключение в российском ведомстве отметили «самое главное»: «Британский штаб обороны давно уже переквалифицировался из органа стратегического анализа и планирования в нештатный филиал «Би-Би-Си». «С таким аналитическими способностями, как у адмирала Радакина, у обороны Соединенного Королевства и фута не будет под килем», – резюмировали в Минобороны России. Отметим, в среду британская Daily Mail сообщила, что Соединенное Королевство не сможет вести военные действия против России, так как у Британии осталось всего 40 танков. В ДНР рассказали о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов» Советник главы ДНР Гагин заявил о дезертирстве и массовых отказах в ВСУ от «мясных штурмов»

Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

Текст: Алексей Дегтярев

В рядах украинских военных регистрируются случаи массового дезертирства и отказ отправляться на «мясные» штурмы, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Гагин в эфире Первого канала привел несколько примеров отказа бойцов ВСУ от участия в «мясных» штурмах, передает ТАСС. 28-я механизированная бригада ВСУ, второй батальон, четвертая группа «полностью не вышла» на штурм, мотивируя это тем, что почти вся техника отказала, рассказал Гагин. Украинские военные заявили об отказе БМП и бронетранспортеров, в том числе американских. Это удалось выявить при радиоперехвате. Гагин пояснил, что это может быть саботаж «из страха попасть в мясорубку». Кровопролитные штурмы со стороны киевского режима связаны со скорым саммитом НАТО и планами украинского руководства представить результаты к началу мероприятия. Бойцы ВСУ начали понимать, что «ими просто затыкают дыры», живыми из подобных штурмов выходят порядка 15% человек, иногда и меньше, продолжил Гагин. Новости СМИ2 СМИ назвали цели российского удара во Львове РИА «Новости»: Российские военные поразили казармы во Львове с наемниками и бойцами ВСУ

Фото: VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

В ходе российского удара по академии во Львове поражены казармы, где было до 800 бойцов ВСУ и наемников из западных учебных центров, сообщил источник в Минобороны России. С высокой вероятностью на территории академии находились британские танки Challenger, сказал собеседник РИА «Новости». Удар пришелся по парковой зоне учреждения, там была сосредоточена бронетехника западного производства, добавил он. До этого глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявлял, что одна из электроподстанций города разрушена из-за взрывов. Устроивший взрыв в суде Киева подсудимый покончил с собой 5 июля 2023, 20:19 Текст: Ольга Иванова

Подсудимый Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева, покончил с собой, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По словам министра, во время штурма помещения, в котором Гуменюк захватил заложников, ранены двое бойцов спецподразделения «Корд», передает ТАСС. Ранее в одном из судов украинской столицы произошел взрыв, была слышна перестрелка. Новости СМИ2 Небензя обвинил генсека ООН в нехватке мужества признать преступления ВСУ

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не нашел в себе мужества признать преступления украинских вооруженных сил против детей в ходе конфликта, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. Небензя заявил, что генсек ООН, очевидно, принял политическое решение. Постпред России при всемирной организации констатировал, что для озвучивания обвинений в адрес ВСУ требуется определенное мужество, так как противодействовать откровенному давлению Запада сложно. «Такого мужества генеральный секретарь в себе не нашел», – приводит слова российского дипломата ТАСС. Он также подчеркнул, что обвинения со стороны ООН в адрес России в связи с якобы имевшими место преступлениями против детей в ходе конфликта на Украине не имеют фактических оснований, что мог бы подтвердить любой неангажированный эксперт. Небензя отметил, что это видно и из самого доклада, в котором нет конкретики, а эпизоды предполагаемых нарушений описаны таким образом, что не подлежат верификации. Российский дипломат также обратил внимание, что запросы Москвы о получении уточняющей информации не дали необходимых результатов. Ранее в Кремле отвергли обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, подчеркнув, что российские военнослужащие спасают детей, рискуя своими жизнями. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что все вывезенные из зоны боевых действий дети могут вернуться к родителям или прямым родственникам, если таковые есть. Немецкий политик предложил принять Украину в НАТО по частям

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Председатель комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэль Рот предложить принять в НАТО лишь часть Украины, об этом он заявил в интервью газете Die Zeit. По его словам, он бы не ставил условием для приема в альянс идеальный мир в стране. Рот предложил отнести к НАТО те территории Украины, которые находятся под контролем Киева. «Для них в таком случае действовала бы пятая статья. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», – передает ТАСС. Ранее сообщалось, что НАТО может дать Украине гарантии по примеру Израиля, чтобы Киев перевооружался во время ослабления боевых действий. Новости СМИ2 Зеленский собрался судить занявших сторону России жителей Донбасса Зеленский призвал преследовать выступавших на стороне России жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Текст: Елизавета Шишкова

Жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, выступивших на стороне России, будут преследовать на Украине, если Киев сможет вернуть эти территории, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN. «Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры», – сказал он, передает ТАСС. По мнению Зеленского, ответственность должна распространяться даже на тех, кто выступал против ВСУ сил вынужденно. «Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить», – заявил президент. Он пояснил, что украинцами остаются те, кто не воевал против Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение сторонников России на Украине.

Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина в Белоруссии

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Основателя ЧВК «Вагнер» нет на территории Белоруссии, заявил глава республики Александр Лукашенко. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может, с утра в Москву поехал…» – передает слова Лукашенко «БелТА». Также президент заявил, что, по его данным, бойцы «Вагнера» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. В то же время Лукашенко также уточнил, что перемещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию зависит от руководства компании и властей России. При этом рисков для республики из-за факта присутствия бойцов ЧВК в стране Лукашенко не видит. «Я не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации», – заявил он. Кроме того, белорусский президент указал, что в случае размещения ЧВК «Вагнер» в республике она может быть задействована для обороны страны. «Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства (если они будут здесь), оно будет задействовано мгновенно на любом направлении. И их опыт будет в Белоруссии востребован», – отметил Лукашенко. Ранее президент Анджей Дуда заявил, что Польша усиливает границу с Белоруссией, а все из-за того, что в этой стране будут теперь присутствовать бойцы ЧВК «Вагнер». Новости СМИ2 Спрогнозировано полное исчезновение программистов к 2028 году Глава Stability AI Мостак заявил о возможном исчезновении программистов примерно через пять лет в связи с развитием ИИ

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Александра Юдина

В мире может не остаться программистов примерно через пять лет в связи с тем, что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы искусственного интеллекта (ИИ), заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак. По его словам, уже 41% всего кода генерируется ИИ, в этой связи будущее для программистов не выглядит слишком радужным, передает «Газета.Ru». «За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты», – отметил бизнесмен. Кроме того, Мостак заверил в том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены, в частности, к концу 2024 года ChatGPT на мобильном телефоне будет работать без подключения к интернету. Глава Stability AI подчеркнул, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему опасность искусственного интеллекта исходит от человека.