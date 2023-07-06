Набиуллина объяснила падение курса рубля

Глава ЦБ Набиуллина: Курс рубля ослабляется под влиянием динамики внешней торговли

Курс рубля сейчас снижается под влиянием динамики внешней торговли, заявила в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, нужно смотреть на динамику внешней торговли, именно она во многом определяет движение курса. Так, положительный счет текущих операций в первом квартале 2023 года был в пять раз меньше пиковых значений годом ранее, передает РИА «Новости».

«В данный момент динамика курса несет проинфляционные риски, мы это будем учитывать при принятии решений по ключевой ставке», – подчеркнула Набиуллина.

По словам главы ЦБ, инфляционные шоки происходят в России даже чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору при этом растет, а это в свою очередь отражается в том числе на динамике кредитования.

Кроме того, Набиуллина добавила, что динамика курса несет проинфляционные риски для России, и этот факт ЦБ будет учитывать в решениях по ставке.

Также отмечается, что в ЦБ существующую денежно-кредитную политику считают эффективной даже с учетом плавающего курса и таргетирования инфляции.

«Мы приходим к выводу, что режим денежно-кредитной политики показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, который мы сейчас переживаем», – заверила она.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6–7 июля в Петербурге.

Курс евро в четверг впервые с марта 2022 года поднялся выше 101 рубля, курс доллара – выше 93 рублей.

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