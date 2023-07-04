Минстрой и правительство ДНР заключили соглашение о развитии жилищного строительства

Соглашение о сотрудничестве подписали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин и временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Стороны отметили важность взаимодействия государственных органов власти всех уровней и общественных институтов для повышения эффективности реализации государственной жилищной политики России.

«Соглашение позволяет нам документально закрепить наше сотрудничество. В документе прописаны все этапы взаимодействия и координации деятельности для развития жилищного строительства на территории ДНР в рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития нового региона. Главная цель – достижение среднероссийских показателей к 2030 году, в том числе ввода не менее 0,83 кв. метра жилья на человека. Выражаю слова благодарности команде ДНР, лично Денису Владимировичу Пушилину за оперативную работу. Сегодня уже проработаны земельные участки, организации и нормативная база, которая позволяет сегодня осуществлять весь комплекс строительства на территории Донецкой Народной Республики», – отметил Файзуллин.

При координации Минстроя развернута масштабная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию новых регионов, вошедших в состав России. Минстроем совместно с региональными органами власти разработана подпрограмма по развитию жилищного строительства на территории новых регионов в рамках социально-экономического развития новых регионов.

«В республике очень востребовано новое доступное жилье. Сегодня мы заключаем соглашение о взаимодействии именно в этой сфере – о сотрудничестве сторон по созданию условий наибольшего благоприятствования развитию жилищного строительства на территории Донецкой Народной Республики в рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития. Улучшение жилищных условий граждан путем строительства многоквартирных домов, развитие ипотечного кредитования, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства – все это очень нужно нашим людям. С учетом опыта Минстроя России, уверен, у нас все получится. Большое спасибо Иреку Энваровичу Файзуллину, специалистам Минстроя за всестороннюю помощь и поддержку», – подчеркнул Пушилин.

С июня 2022 года в ДНР восстановлено 1643 многоквартирных дома и 293 индивидуальных жилищных строения. Сейчас идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду. Специалисты ремонтируют сети и коммунальные объекты – в нормативное состояние приведено 323 котельные, 20 насосных станций и 206 трубопроводов.

В соглашении также предусмотрена координация планов и программ по градостроительным направлениям, обмен информацией, аналитическими данными.