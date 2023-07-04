Саакашвили вернут в тюрьму по рекомендации врачей

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет возвращен в тюрьму из клиники в Тбилиси, где он находится с мая прошлого года, как только это порекомендуют врачи, заявил министр юстиции Рати Брегадзе на брифинге во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Как только будут соответствующие рекомендации врачей, конечно же, Саакашвили переведут в пенитенциарное учреждение. Сейчас он, как и многие другие заключенные, находится в лечебном учреждении по состоянию здоровья», – отметил министр.

Он призвал Саакашвили «прекратить манипуляции» и «выполнять рекомендации врачей по приему необходимой пищи».

Рати Брегадзе заявил, что бывший президент, ныне гражданин Украины, «ведет длительную кампанию по причинению вреда себе самому».

Министр сказал, что эта кампания основана на лжи. Он также заявил, что Украина не обращалась с запросом по экстрадиции Саакашвили.

«Около 40 граждан Украины, включая Саакашвили, отбывают сейчас наказание в Грузии», – сообщил Рати Брегадзе.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского об измывательствах над Саакашвили, Рати Брегадзе назвал их «полностью непримлемыми».

«Нет на этот счет ни единого доказательства», – отметил министр, почеркнув, что Грузия является региональным лидером в области прав человека, включая заключенных.

«Саакашвили находится в одной из лучших клиник, за это время его посетило около 2300 визитеров, постоянно просим его кушать и принимать медикаменты, и это называется пытка?» – задался вопросом глава Минюста.