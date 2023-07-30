Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.2 комментария
Празднование Дня ВМФ в Петербурге завершилось салютом
Салютом завершилось празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и Кронштадте вечером воскресенья состоялся салют в ознаменование Дня военно-морского флота России, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Там сообщили, что дивизион Михайловской военной артиллерийской академии в честь главного военно-морского праздника страны выпустил 30 залпов из 12 орудий Д-44 от стен Петропавловской крепости. Кроме того, было произведено нескольких тысяч фейерверочных выстрелов, передает ТАСС.
На набережные и мосты Петербурга вышли десятки тысяч человек. Наблюдали за фейерверком и с бортов речных трамвайчиков, заполнивших почти всю акваторию Невы перед Петропавловской крепостью.
В воскресенье в Петербурге и Кронштадте состоялся Главный военно-морской парад, его традиционно принимал президент России, верховый главнокомандующий вооруженными силами страны Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Военно-морской флот России был и остается нерушимым стражем рубежей Отечества.