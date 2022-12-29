Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.0 комментариев
В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Санкт-Петербурге прошел традиционный главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Торжественное мероприятие принимал президент России Владимир Путин (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
В параде приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)
В составе водной процессии были представлены противодиверсионные катера «Грачонок» (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
Посмотреть военно-морской парад собрались тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга, многие снимали происходящее на телефон (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Базовый тральщик «Павел Хенов», предназначенный для поиска и нейтрализации донных и якорных мин (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
Корабли и подводная лодка «Дмитров», принимающие участие в военно-морском параде в акватории Финского залива в Кронштадте (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Дирижер военного оркестра на параде в честь Дня ВМФ (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)
Малый ракетный корабль «Углич» водоизмещением 950 т. Оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
Малый противолодочный корабль «Зеленодольск» (слева) (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)
На параде президент России Владимир Путин прошел на президентский катер в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и адмирала Николая Евменова. Они проследовали по акватории Невы от Петропавловской крепости (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)