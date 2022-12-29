В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

  • В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»
    Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП
    ВС России накрыли прибывших на поле боя военных ВСУ (видео)
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    Появились кадры первой захваченной шведской БМП CV-90 в зоне СВО
    Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины
    На поврежденной части высотки в «Москва-Сити» ведутся восстановительные работы
    В Петербурге прошел главный военно-морской парад ко Дню ВМФ (фото)
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

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    Андрей Полонский Андрей Полонский «Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

    Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

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    Новости
    16:50Актриса Ирина Мирошниченко попала в реанимацию

    Актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в одну из больниц Москвы, сообщили СМИ.

    16:38В Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать»

    Рабочие в Киеве начали демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать», его заменит изображение трезубца, сообщил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

    16:29Из-за обстрела ВСУ в Новой Каховке нарушено газоснабжение

    Вооруженные силы Украины обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа.

    16:28В ЛДПР назвали атаку беспилотников на Москву и Крым гостерроризмом Украины

    Атака беспилотников на Москву, Крым, и ракетный обстрел Таганрога являются государственным терроризмом после провалившегося контрнаступления Украины, заявил председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

    16:12Asia Times: Зеленский помог России нанести удар по пункту управления в Днепре

    Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

    16:05Эксперт: ВС России захватили чертовски интересную шведскую БМП

    Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

    15:53Пять человек пострадали в ДТП под Саратовом

    Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.

    15:49Женщина с двумя детьми погибла во время урагана в Марий Эл

    Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть мама с двумя малолетними детьми, уроженка Стерлибашевского района Башкирии, отец семейства находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов.

    15:46В Ереване арестовали экс-посла Армении в России и его сына

    Ереванский суд арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны.

    15:38«Волонтеры Победы» помогли провести парад Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

    В День Военно-морского флота 100 добровольцев помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, также оказывали сопровождение финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

    15:22Porsche слетел с моста в Феодосии

    В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

    15:18ВС России нанесли удар по трем районам сосредоточения ВСУ в Запорожской области

    Российские войска нанесли огневой удар по трем районам сосредоточения украинских войск в Запорожской области, уничтожена механизированная рота противника, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    15:08Парусная лодка перевернулась на Волге около Саратова

    Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, пострадавших нет, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

    15:00Политолог: Коррупционный скандал в семье Байденов бьет по поддержке Украины

    Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

    14:57Роскосмос показал кадры со спутника с изображением парада в День ВМФ

    Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры военно-морского парада в честь Дня ВМФ в Петербурге и Владивостоке.

    В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

    В Санкт-Петербурге прошел традиционный главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Торжественное мероприятие принимал президент России Владимир Путин (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    В параде приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

    В составе водной процессии были представлены противодиверсионные катера «Грачонок» (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

    Посмотреть военно-морской парад собрались тысячи жителей и гостей Санкт-Петербурга, многие снимали происходящее на телефон (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Базовый тральщик «Павел Хенов», предназначенный для поиска и нейтрализации донных и якорных мин (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

    Корабли и подводная лодка «Дмитров», принимающие участие в военно-морском параде в акватории Финского залива в Кронштадте (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Дирижер военного оркестра на параде в честь Дня ВМФ (фото: Александр Гальперин/РИА Новости)

    Малый ракетный корабль «Углич» водоизмещением 950 т. Оснащен современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)

    Малый противолодочный корабль «Зеленодольск» (слева) (фото: Валентин Егоршин/ТАСС)

    На параде президент России Владимир Путин прошел на президентский катер в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и адмирала Николая Евменова. Они проследовали по акватории Невы от Петропавловской крепости (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

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    Россия создает экономический форпост в центре Европы

    Новые паромы уже в ближайшее время должны быть запущены между Петербургом и Калининградом. На наших глазах страна решает проблему транспортной связности попавшего почти в блокадное положение региона. Роль Калининградской области в общероссийском хозяйстве после распада СССР непрерывно менялась. Сегодня, как ни парадоксально, даже санкции укрепляют и промышленность, и транспорт эксклава. Подробности

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    Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море

    На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности

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    Киев бросил в бой лучшие резервы

    Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе

    Британская Financial Times рассказала о применении Украиной северокорейских боеприпасов. В частности, по ее данным, ВСУ используют их на флангах возле Артемовска. Киев получил снаряды от некой «дружественной страны», которая якобы перехватила судно с военным грузом КНДР. В экспертной среде уверены: эта фейковая информация стала реакцией на визит Сергея Шойгу в Пхеньян, по итогам которого страны приступили к созданию реального антизападного военного союза. Подробности

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    Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

    Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности

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    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    • Слушания об НЛО в Конгрессе США

      В Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший правительственный агент объявил об обнаружении внеземных биотехнологий в местах предполагаемых аварий НЛО. Также показания на этот счет дали бывшие военные летчики. У президента Джо Байдена заявили, что относятся к сообщениям об инопланетянах со всей серьезностью. Что вообще происходит?

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