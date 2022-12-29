В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ

На параде президент России Владимир Путин прошел на президентский катер в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и адмирала Николая Евменова. Они проследовали по акватории Невы от Петропавловской крепости (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

В параде приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

Скандал с получением взяток в 10 млн долларов от украинской фирмы Burisma уже не только бьет по репутации президента США Джо Байдена, но и подрывает и так шатающийся консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины, заявил политолог Малек Дудаков.

Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, пострадавших нет, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

В День Военно-морского флота 100 добровольцев помогли в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте, также оказывали сопровождение финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград».

Ереванский суд арестовал на два месяца экс-посла Армении в России Армена Смбатяна и его сына главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна по обвинению в мошенничестве, сообщила пресс-служба генпрокуратуры страны.

Среди погибших и пострадавших от урагана в Марий Эл есть мама с двумя малолетними детьми, уроженка Стерлибашевского района Башкирии, отец семейства находится в тяжелом состоянии, сообщил глава администрации района Рустам Рахмангулов.

Два легковых автомобиля столкнулись в Красноармейском районе Саратовской области, в результате пострадали пять человек, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Российским инженерам будет крайне полезно изучить захваченную бойцами шведскую БМП СV90. Это одна из лучших боевых машин пехоты в мире, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. Ранее военнослужащие ЗВО на Краснолиманском направлении впервые захватили шведскую БМП CV90.

Президент Владимир Зеленский мог своим визитом раскрыть местонахождение командного пункта ВСУ в Днепропетровске (украинское название – Днепр), заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора в Одессе – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России.

Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

Россия создает экономический форпост в центре Европы Новые паромы уже в ближайшее время должны быть запущены между Петербургом и Калининградом. На наших глазах страна решает проблему транспортной связности попавшего почти в блокадное положение региона. Роль Калининградской области в общероссийском хозяйстве после распада СССР непрерывно менялась. Сегодня, как ни парадоксально, даже санкции укрепляют и промышленность, и транспорт эксклава. Подробности Перейти в раздел

Как пресечь новые теракты и провокации Украины на Черном море На Черноморском театре военных действий назрели явные перемены. Россия перехватывает инициативу, уничтожаются украинские порты, началась морская блокада украинского побережья. В этих условиях стоит ожидать ответных действий Украины на море – в том числе таких атак, как были предприняты во вторник против патрульного корабля «Сергей Котов». Какие сюрпризы ждать от киевского режима на Черноморье и что нужно сделать для их отражения? Подробности Перейти в раздел

Киев бросил в бой лучшие резервы Украина начала новую фазу своего наступления. Об этом пишут американские СМИ. По данным источников в Пентагоне, в очередной серии атак ВСУ решили задействовать обученных на Западе резервистов и иностранную бронетехнику. Каковы тактические и стратегические перспективы у подобных маневров и чем на это ответят ВС России? Подробности Перейти в раздел

Почему северокорейские снаряды на Украине вызвали переполох на Западе Британская Financial Times рассказала о применении Украиной северокорейских боеприпасов. В частности, по ее данным, ВСУ используют их на флангах возле Артемовска. Киев получил снаряды от некой «дружественной страны», которая якобы перехватила судно с военным грузом КНДР. В экспертной среде уверены: эта фейковая информация стала реакцией на визит Сергея Шойгу в Пхеньян, по итогам которого страны приступили к созданию реального антизападного военного союза. Подробности Перейти в раздел

Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем? Подробности Перейти в раздел