Администрация США делает все, чтобы сорвать арабо-сирийскую нормализацию, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

Также отмечается, что команда президента США Джо Байдена делает все, чтобы дискредитировать руководство Сирии, готовятся провокации, в том числе с использованием химических отравляющих веществ, передает РИА «Новости».

Как сообщает ТАСС, у СВР есть данные о том, что методика их применения отрабатывалась в мае этого года в сирийской провинции Идлиб боевиками подконтрольного ЦРУ местного крыла «Аль-Каиды*» (деятельность организации запрещена в России) – группировки «Хуррас ад-Дин» (деятельность запрещена в России), а также экстремистами из «Исламской партии Туркестана*» (запрещена в России).

Кроме того, отметил Нарышкин, «не забыли американцы и своих подопечных из ИГИЛ* (группировка запрещена в России) на юге Сирии: им переданы ракеты с боеголовками, начиненными отравляющими веществами». По данным СВР, они размещены вблизи населенных пунктов Хавия и Заврия недалеко от базы ВС США «Эт-Танф».

В СВР отметили, что англосаксы хотят показать странам арабского мира, что возобновление диалога с президентом Сирии Башаром Асадом – стратегическая ошибка, а несогласным угрожают санкциями.

Сообщается, что действиями ИГ на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой.

Напомним, так называемая международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, грубо нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.