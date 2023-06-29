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Россия обвинила западную коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
Замглавы ЦПВС Гуринов обвинил возглавляемую США коалицию в нарушении протоколов деконфликтации в Сирии
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Так называемая международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, грубо нарушает договоренности по безопасности полетов в Сирии, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.
Гуринов сообщил, что коалиция продолжает грубо нарушать протоколы деконфликтации. По его словам, нарушения имеют «целенаправленный и систематический характер». Так, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с беспилотниками. В частности, БПЛА MQ-9 Reaper приблизился к объекту российских сил у аэродрома Квайрес в Алеппо, данные полеты не согласованы с российской стороной. Гуринов подчеркнул, что Россия при этом соблюдает соглашения с США, передает РИА «Новости».
В конце мая Гуринов сообщил, что пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВС России уничтожили в Краматорске американских военных советников и боевиков-наемников
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Российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что в Краматорске было огромное количество американского военного персонала, их там «была целая куча». По словам Риттера, именно по ним нанесли удар ВС России. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий, передает РИА «Новости».
По имеющимся у Риттера данным, американские военные прилетели в Краматорск из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, пилоты которых выключили транспондеры, когда пересекли границу. Как считает Риттер, вертолеты Black Hawk были нужны американцам для эвакуации своих солдат в случае ранения.
Накануне Минобороны сообщало, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Блинкен рассказал, как завершится конфликт на Украине
Блинкен заявил, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путем
Конфликт на Украине завершится дипломатическим путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала MSNBC.
При этом страны НАТО настроены на поддержку Киева и укрепление оборонных возможностей, чтобы конфликт не повторился позже, передает ТАСС. Блинкен заявил, что рассчитывает на достижение «справедливого и устойчивого мира». При этом сроки завершения конфликта он называть не стал.
Ранее СМИ сообщали, что официальные переговоры по ситуации на Украине могут состояться уже в июле. В Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла встреча по Украине.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
Россия заявила о попытках США вербовать ее дипломатов при ООН
Зампостпреда Заболоцкая сообщила о попытках спецслужб США вербовать российских дипломатов при ООН
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Спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН и пытаются вербовать российских дипломатов, заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая.
Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.
Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства», передает РИА «Новости».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.
Politico: США старались убедить Россию в непричастности к мятежу Пригожина
Politico: Белый дом предпринял шаги, чтобы Москва не увидела руку США в неудавшемся мятеже в России
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Чиновники Белого дома связались напрямую с Кремлем, чтобы убедить российское правительство в непричастности Соединенных Штатов к недавнему военному мятежу в России, пишет Politico.
Согласно данным американского издания, президент США Джо Байден и высшие помощники по национальной безопасности наблюдали за недолговечной попыткой мятежа в России, после чего сочли своим долгом напрямую связаться с Кремлем, передает Politico. По данным дипломатических источников, чиновники американской администрации сообщили коллегам в Москве о том, что рассматривают происходящее, как внутреннее российское дело. Более того, в Белом доме заверили, что не станут вносить никаких изменений в позиции войск США или НАТО.
По мнению президента Eurasia Group Яна Бреммера, который первым написал о разговоре по обратному каналу в своем еженедельном информационном бюллетене для клиентов, это было сделано для того, чтобы «Россия не увидела в происходящем американскую руку».
«С точки зрения США, это было на самом деле весьма полезно – иметь возможность донести до Москвы, что политика Америки заключается в защите Украины и помощи им вернуть свою землю, но что это не смена режима и не уничтожение России», – отметил он.
Кроме того, представитель администрации подтвердил факт обратной связи с Москвой в West Wing Playbook, заверив, что подобные открытые каналы используются, когда у официальных лиц с обеих сторон есть важные сообщения для передачи.
Как добавили Алекс Уорд, Лили Байер, Сюзанна Линч и Кристина Гальярдо, Байден в общении с другими лидерами НАТО настаивал на том, что Западу было бы лучше всего хранить молчание.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что слова американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядят лукавством.
Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России
Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
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Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи.
В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.
Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.
Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца».
NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
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В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
В США признали поражение наемников ударом ВС России по Краматорску
CNN: В результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников
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Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что в результате удара российской армии по Краматорску пострадали по меньшей двое иностранных наемников.
Американский телеканал привел слова наемника из США Ника Дакворта, который заявил, что он и его «коллеги», в том числе наемник из Британии Мо Хорник, в результате удара российской армии по Краматорску получили легкие ранения, передает РИА «Новости».
В то же время американский наемник выступил с утверждением, что в месте, по которому был нанесен удар, якобы было «очень мало» военных. По его версии, в пункте временной дислокации якобы проходила «детская вечеринка», на которой также присутствовали гуманитарные работники и журналисты.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что российские войска уничтожили в Краматорске огромное количество американского военного персонала, в том числе консультировавших ВСУ американских офицеров – военных советников, а также наемников, принимавших непосредственное участие в боевых действиях.
Согласно сообщению Минобороны, российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Американист оценил желание США дистанцироваться от мятежа в России
Американист Дудаков: США дистанцируются от мятежа в России, потому что он провалился
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Белый дом во внешней политике преследует лишь собственную выгоду. Относительное затишье в Вашингтоне объясняется лишь тем, что России удалось полностью подавить вооруженный мятеж. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепартаменте обратились к сотрудникам за рубежом с просьбой не комментировать события 24 июня в России.
«На мой взгляд, говорить о том, что мятеж показал сохранение определенного уровня взаимопонимания между США и РФ, нельзя. В день продвижения колонн военной техники к Москве многие американские издания писали о том, что текущий период – самое подходящее время для решительных действий ВСУ на фронте», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты – государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», – отмечает собеседник.
«Постепенно, когда руководству России удалось стабилизировать ситуацию, политики и журналисты США изменили риторику. Пришлось отстраниться от мятежа, чтобы потом в Москве никто ничего плохого не подумал. Любопытно, что Вашингтон даже вынудил Украину отказаться от использования этой темы в ее интересах», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим текущее желание Штатов отстраниться от темы мятежа продиктовано исключительно нуждами Белого дома. Ни о какой «благодарности» за то, что Россия не вмешивалась в события со штурмом Капитолия, не может быть и речи. Внешняя политика США не рассматривает необходимость возвращения морального долга. У нее одна цель – достижение преимущества на международной арене», – резюмирует Дудаков.
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Об этом сообщает издание Axios.
Согласно данным информационного портала, в случае если дипломатам поступали вопросы по ситуации в РФ, им предлагалось отвечать, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. По словам одного из источников, телеграмма была отправлена в том числе для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления о причастности США к военному мятежу в РФ.
При этом западные партнеры также предостерегли офис Зеленского от использования действий ЧВК «Вагнер» для нанесения удара по России. Об этом сообщает издание CNN. «Это внутреннее дело РФ... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник.
По словам анонимного американского чиновника, ВСУ разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России. Интересно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил контакты с Кремлем в течение выходных как «хорошие и прямые». Об этом сообщают РИА «Новости».
Представитель США отметил, что он оказался доволен диалогом, сложившимся с Москвой в рамках произошедших событий. Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем оба государства смогут продолжить общение в том же духе.
Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с РФ, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию
Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию
Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо).
В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС.
«Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт.
Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено.
Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности.
США заявили об отсутствии указаний на намерение России применить ЯО
Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии признаков того, что Россия намерена применить ЯО на Украине
США не видят каких-либо свидетельств того, что Россия намеревается применить ядерное оружие на Украине, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сообщил, что никаких действий, требующих от США «изменить расстановку» собственных «стратегических средств» также не наблюдается. Кроме того, он выразил уверенность в сохранении вертикали военного командования России и подчинении войск президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что признаков возможности применения Россией размещенного в Белоруссии ядерного оружия не наблюдается. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.
WSJ: На сбитом в феврале китайском аэростате обнаружено американское оборудование
На пролетевшем зимой над территорией США китайском аэростате обнаружено американское оборудование для сбора данных, сообщает представитель вашингтонской администрации.
По словам информатора, экспертиза показала, что аэростат был отчасти оснащен приборами США, причем некоторые можно приобрести в свободной продаже, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
По мнению экспертов, в аэростате было специализированное оборудование, вероятно предназначенное для разведцелей, а также рядовые приборы.
Кроме того, по мнению специалистов, во время пролета над американской территорией китайский аэростат не производил какой-либо передачи данных в Китай.
Напомним, в январе в США зафиксировали над территорией страны китайский аэростат. 4 февраля этот шар был сбит ракетой с истребителя в пределах воздушного пространства США над Атлантикой. В Вашингтоне утверждали, что Китай занимался сбором разведывательной информации. В Китае заявляли, что шар использовался для метеорологических исследований.
Сенатор Долгов рассказал, как противостоять американским вербовщикам
Экс-зампостпреда России при ООН Долгов: Американские спецслужбы ведут крайне наглую работу по вербовке дипломатов
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Американские спецслужбы постоянно пытаются вербовать наших дипломатов, поскольку главная цель Вашингтона – развалить Россию изнутри. Нашим сотрудникам необходимо быть внимательными, бдительными и не поддаваться на провокации. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Константин Долгов. Ранее в постпредстве России при ООН заявили о попытках вербовки своих дипломатов.
«Американские спецслужбы всегда предпринимали попытки завербовать сотрудников советских, а затем и российских дипломатических служб. Это происходило и в то время, когда я работал в ООН. Работают они очень активно, нахраписто», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Нет сомнений в том, что сегодня в Вашингтоне сделана ставка на подрыв России изнутри. Возможно, эта работа сейчас еще больше активизировалась. Американские и в целом западные спецслужбы ищут людей, готовых предать свою Родину и работать против нее. Делают они это не только за пределами России, но и внутри нашей страны, преимущественно через посольства иностранных государств», – отметил он.
«Однако я убежден, что их ждут неудачи. Найти предателей среди наших дипломатов будет крайне сложно. Всегда бывают, конечно, слабые звенья, но подавляющее большинство сотрудников – патриотические настроенные люди, профессионалы», – полагает собеседник.
«Я бы порекомендовал нашим дипломатическим сотрудникам быть крайне внимательными, бдительными и при любых подозрениях сообщать об этом в профильные ведомства. Методы работы американских спецслужб очень коварные – они сочетают прямую атаку «в лоб» с различным тайным сбором информации, наблюдением и т. д. Но ничего нового в этом нет, нам такая тактика известна давно», – акцентировал он.
«Заявления о попытках вербовки наших дипломатов неоднократно делались Службой внешней разведки и Федеральной службой безопасности. Совершенно правильно, что зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая предала этот появившийся факт публичной огласке. Вместе с тем на уровне организации вряд ли удастся как-то повлиять на происходящее, поскольку и в самом секретариате ООН наверняка очень много агентов американских спецслужб. Но продолжать говорить об этом нужно, чтобы привлекать внимание мирового сообщества», – полагает Долгов.
Ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила о попытках США вербовать российских дипломатов в организации. Она отметила, что спецслужбы США «подходят на улице и в аэропорту к сотрудникам» постпредства России при ООН.
Заболоцкая считает эти «вербовочные подходы» «психологическим давлением» и попыткой снизить эффективность российского взаимодействия с ООН. Также, по ее словам, используется контекстная реклама в интернете с призывами сотрудничать с ФБР, у постпредства и по маршрутам следования дипломатов расклеивают соответствующие листовки.
Как подчеркнула Заболоцкая, США нарушают Соглашение о Центральных учреждениях ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, чтобы создать «максимально неблагоприятные условия для постпредства».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что в Штатах неоднократно нарушали свои обязательства как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Однако, как подчеркивал Небензя, в самом Белом доме никогда не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, а в этом вопросе тяжело заручиться поддержкой двух третей стран – членов организации.
«В предыдущее мое пребывание здесь во второй половине 1990-х годов тема активно обсуждалась. Многие страны требовали от американцев исполнения ими обязанностей страны пребывания организации и говорили о том, что не стоит ли нам перенести организацию в другое место. Назывались даже некоторые города, такие как Бонн, например, который активно предлагал свои услуги, Женева и другие точки», – сказал он.
В мае директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Россия предпочла бы перенести штаб-квартиру ООН в более нейтральную точку, речь идет о Женеве или Вене. Тогда журналисты из России не получили визы, поэтому не смогли вылететь в США для участия в работе СБ ООН.